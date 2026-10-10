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Xhaka s'embrouille dans un centre commercial

Le capitaine de l'équipe de Suisse a été provoqué et insulté par des passants, dans un centre commercial en Angleterre, à cause de son faux certificat Covid. La vidéo fait le buzz.

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Une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux depuis ce vendredi. Elle montre Granit Xhaka se faire provoquer dans un centre commercial en Angleterre par des badauds, qui filment la scène.

Xhaka est en habits civils, accompagné vraisemblablement de sa femme, Leonita, précise The Sun. Le Suisse se fait interpeller et insulter par un homme très vulgaire, qui lui fait un doigt d'honneur et lâche un «fuck». Tout en filmant avec son téléphone portable. Cet homme provoque aussi verbalement Xhaka, en criant plusieurs «Covid!» et en rigolant juste derrière.

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Cette provocation fait bien sûr référence à la récente affaire du faux certificat Covid de Granit Xhaka. Le capitaine de la Nati a annoncé, jeudi, avoir écopé de 50 jours-amende à 3 000 francs, soit 150 000 francs, avec deux ans de sursis. Une sanction décidée par le Ministère public lucernois après que Xhaka a acheté un faux certificat Covid en 2022.

Pour rappel, le Bâlois s'étais mis en retrait de l'équipe de Suisse lors des quatre récents matchs de Ligue des nations, juste après que l'affaire a éclaté. L'Association suisse de football (ASF) se penchera sur son cas et les éventuelles sanctions plus tard dans le mois, a-t-elle annoncé.

Dans la vidéo, on entend aussi une femme qui accompagne ce badaud s'en prendre également à Granit Xhaka. The Sun identifie ces deux provocateurs comme des supporters de Newcastle, le grand rival de Sunderland où joue le Suisse. La femme crie à Xhaka:

«Bien sûr que les Geordies (les habitants de Newcastle) vont te crier dessus!»

Histoire de déjà chauffer la température avant le prochain derby le 5 décembre, même si on a connu des manières plus intelligentes de le faire...

Granit Xhaka, de son côté, répond à ses détracteurs, mais parvient à garder suffisamment son calme pour ne pas aller à la confrontation physique ni même les insulter ou leur parler agressivement. Il est soutenu par sa femme, qui lui tient le bras, et un passant qui lui serre chaleureusement la main.

L'homme aux 152 sélections en équipe de Suisse a aussi l'intelligence de vite mettre fin à cette «discussion», en quittant rapidement les lieux. Il retrouvera le terrain avec Sunderland ce samedi à 16h00, en recevant Brighton en Premier League.