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Fraude au certificat: on connaît la sanction infligée à Xhaka

Le Ministère public lucernois enquête sur le footballeur suisse Granit Xhaka. Selon plusieurs médias, l’affaire porterait sur un faux certificat Covid.
Image: Keystone/montage watson

Fraude au certificat: on connaît la sanction infligée à Xhaka

Le verdict est tombé pour le capitaine de la Nati: il écope de 50 jours-amende avec sursis dans l’affaire de fraude au certificat Covid.
08.10.2026, 14:3308.10.2026, 14:57

Granit Xhaka a annoncé jeudi sa condamnation par le Ministère public lucernois pour son faux certificat Covid. Il a écopé de 50 jours-amende à 3000 francs, soit 150 000 francs, avec sursis.

Le capitaine de l'équipe de Suisse a annoncé lui-même sa condamnation dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Si le joueur de 34 ans ne commet aucune infraction pendant une période de deux ans, la peine ne sera pas exécutée.

«Il y a quelques semaines, j'ai déclaré que j'assumais la responsabilité de ma décision. Je maintiens cette position», a déclaré Xhaka. Il a fait une déposition complète auprès du Ministère public, a déjà réglé les frais de procédure et a accepté le jugement.

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Les conséquences de cette condamnation sur le plan sportif restent encore incertaines. «Nous avons pris connaissance de la décision du Ministère public», a déclaré l'ASF à Keystone-ATS. La fédération nationale s'est réjouie du fait que l'affaire est désormais close sur le plan juridique.

«Sur cette base, nous pouvons désormais mener les discussions annoncées sur la manière dont nous allons façonner l'avenir ensemble»

Yakin veut son retour

Après les révélations de Blick le 18 septembre concernant l'ouverture d’une procédure pénale à l'encontre de Xhaka, ce dernier, qui avait d'abord nié, a finalement admis trois jours plus tard avoir acheté un faux certificat Covid en 2022. Le capitaine a ensuite fait l'impasse sur la trêve internationale, de concert avec la fédération.

Le sélectionneur national Murat Yakin avait récemment exprimé explicitement son souhait de voir le milieu de terrain faire son retour, tandis que le président de l'ASF, Peter Knäbel, gardait toutes les options ouvertes.

(ats/roc)

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