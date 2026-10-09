Lia Wälti, capitaine de la Nati. Image: www.imago-images.de

Ça a chauffé à la mi-temps de Suisse-Israël

Furieuse après une première mi-temps décevante, la capitaine de la Nati, Lia Wälti, a haussé le ton contre ses coéquipières à la pause face à Israël. Un coup de gueule qui a fini par porter ses fruits.

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Après sa victoire 7-3 face à Israël vendredi lors du match aller du premier tour des barrages des qualifications pour la Coupe du monde, la Suisse a déjà un pied et demi au deuxième et dernier tour. L’équipe peut se permettre de s’incliner avec trois buts d’écart mardi à Sion.

Mais le match n’a pas été aussi déséquilibré que le laisse supposer le score. En Hongrie, la Nati féminine ne s'est pas montrée aussi souveraine que prévu.

A la mi-temps, le tableau affichait 2-2 contre un adversaire nettement plus faible sur le papier. «On ne devrait pas en arriver là dans un tel match», a déclaré à SRF la capitaine Lia Wälti. Ce n’est qu’après plus de 60 minutes que la Suisse a réussi, grâce à Riola Xhemaili, à prendre le dessus sur Israël.

Le 5-3 réalisé d'une reprise acrobatique l'a logiquement ravie, mais l'attaquante s'est montrée critique: «La première mi-temps était mauvaise. On a encaissé des buts beaucoup trop facilement, il faut qu’on arrête ça».

«Contre les très bonnes équipes, on ne marquera pas sept buts» Riola Xhemaili

La capitaine se manifeste

Les Suissesses ont tellement peiné en première période que Wälti a «tapé du poing sur la table» et «haussé la voix» à la pause. «Nous étions très en colère à la mi-temps. Ce n’est pas acceptable. Si on veut aller à la Coupe du monde, il faut le montrer», a déclaré la capitaine.

Ses paroles, ainsi que celles de l’entraîneur Navarro, ont finalement porté leurs fruits. Outre le doublé de Xhemaili, la remplaçante Lia Kamber a marqué deux fois dans le temps additionnel, et Sydney Schertenleib a également inscrit un but.

Ce résultat finalement sans appel offre à la Suisse un matelas confortable pour le match retour à Sion mardi. Mais les joueuses ont de quoi s’inquiéter. Lors du 2e tour des barrages, si elles devaient affronter le Kosovo ou l’Autriche, la Suisse ne pourrait plus se permettre une telle première mi-temps.

(ats/roc)