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La Nati féminine bat Israël et prend une très belle option

Switzerland&#039;s Seraina Piubel, left, and Israel&#039;s Mia Shvill fight for the ball during a Women&#039;s World Cup qualifying semifinal playoff first leg soccer match between Israel and Switzerl ...
Seraina Piubel ont fait un grand pas vers la qualification.image: Keystone

La Nati bat Israël et prend une très belle option

L’équipe de Suisse féminine s’est imposée 7-3 face à Israël lors de la demi-finale aller des barrages pour le Mondial 2027, vendredi en Hongrie.
09.10.2026, 17:2509.10.2026, 17:33

Mission en partie accomplie pour les Suissesses, mais ce ne fut clairement pas une promenade de santé en Hongrie face à une équipe recroquevillée en défense.

Heureusement que l'attaque a su produire, histoire de gommer les erreurs défensives et la verve de Talia Sommer qui a inscrit les trois buts israéliens.

Tout avait bien commencé pour la troupe de Rafel Navarro avec l'ouverture du score de Geraldine Reuteler d'un plat du pied précis à la 14e. Mais la Suisse n'a pas été capable de capitaliser sur cette avance et elle l'a payé en encaissant deux buts de Sommer (20e et 35e).

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Iman Beney a égalisé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et Sydney Schertenleib a trouvé la lucarne à la 47e, juste au retour des vestiaires. Sauf qu'à la 53e, Sommer y est allé de son triplé avec une belle frappe du gauche.

Par chance, la Suisse a pu s'appuyer sur le flair offensif de Riola Xhemaili. L'attaquante de Côme a inscrit le 4-3 à la 65e de la tête et le 5-3 en profitant d'une mauvaise sortie de la gardienne israélienne.

Les joueuses de Navarro ont pu saler l'addition en fin de match par Lia Kamber. En deux frappes, la milieu de terrain d'Union Berlin a pu créer un ouf de soulagement au sein de toute la sélection. Car avec quatre buts d'avance avant le match retour mardi à Tourbillon, la Suisse s'est rassurée.

(ats/roc)

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