Les fans de la Nati espèrent pouvoir suivre leur équipe en Allemagne l'an prochain. Image: KEYSTONE

Des billets pour l'Euro 2024? Vous devrez casser votre tirelire!



Le Championnat d'Europe de football aura lieu l'an prochain en Allemagne (du 14 juin au 14 juillet). Voici tout ce que vous devez savoir sur les prix des sésames et les moyens de vous en procurer.

Sophia Sichtermann / watson.de

Quand les billets seront-ils disponibles?

Ceux qui souhaitent déjà acheter des billets devront encore patienter un peu. La vente débutera le 3 octobre 2023, mais il est déjà possible de créer un compte sur le site de l'UEFA pour une candidature aux précieux sésames.

Pour les plus téméraires (et riches) fans, des billets «Hospitality» sont déjà sur le marché depuis la fin de l'année dernière. Ces forfaits premium comprennent entre autres un service de restauration, mais coûtent jusqu'à 8000 euros. Ces tickets offrent un accès à tous les matchs dans un stade déterminé.

Comment et où acheter les billets?

La vente se fera via le site web de l'UEFA. Etant donné l'énorme intérêt pour ces billets, les supporters peuvent d'abord postuler dès le 3 octobre (jusqu'au 26 octobre) pour certains matchs précis, puis un tirage au sort sera effectué. La limite est de quatre billets par match et par acquéreur.

Dès le 2 décembre, après le tirage au sort des groupes, les fans des 21 équipes déjà qualifiées pourront se procurer les billets sur les sites web des fédérations concernées. Dès la fin mars 2024, d'autres entrées pourront être acquises par les supporters des trois dernières nations qualifiées après les barrages. Il sera également possible d'acheter ultérieurement des tickets pour l'Euro via des tiers, tels que des portails de billetterie traditionnels ou des agences de voyage.

Quels seront les prix des billets pour l'Euro?

Ils ont considérablement augmenté par rapport aux Euros 2016 et 2021.

Les billets de la catégorie 3, la moins chère, coûteront 60 euros pendant la phase de groupes, contre 50 lors de la dernière édition. Dans la catégorie 2, les supporters devront payer 150 euros par billet, soit 25 de plus qu'en 2021. Dans la catégorie 1, la plus chère, les spectateurs débourseront désormais 200 euros, soit 15 de plus que lors de l'Euro 2021.

L'Allianz Arena de Munich, où aura lieu le match d'ouverture le 14 juin 2024. Image: Shutterstock

Pour cet Euro 2024, il y a une catégorie spéciale pour l'ensemble du tournoi: les billets «Fans first». En 2021, ils n'existaient que pour les demi-finales et la finale. Il s'agissait de places au niveau inférieur, derrière les buts. Dans cette catégorie, un billet ne coûte que 30 euros. Mais pour les supporters ordinaires, il sera difficile de les obtenir.

Une grande partie de ces sésames revient aux 24 fédérations des nations participantes, qui les distribuent ensuite à leurs fans. Sur un total de 2,7 millions de billets, 1,2 million seront mis en vente libre, un million ira aux associations nationales et 500'000 resteront à l'UEFA, à ses sponsors, à ses partenaires et à ses employés.

Le classement actuel du groupe de la Suisse en qualifications image: teletext

Les trois catégories de billets seront les mêmes lors de la phase à élimination directe, mais avec des prix logiquement plus chers. À partir des quarts de finale, il n'y aura plus de billets à moins de 100 euros. En finale, le ticket le moins cher coûtera 300 euros, tandis que les sésames des catégories 2 et 1 seront vendus respectivement à 600 et 1000 euros.

En comparaison, les prix pour la finale de l'Euro 2021 à Londres allaient d'un peu moins de 100 euros à l'extrémité la moins chère jusqu'à 954 euros pour les tickets les plus onéreux.

Au total, l'UEFA s'attend à des recettes de billetterie de 300 millions d'euros – billets VIP exclus.

Y aura-t-il des places debout à l'Euro 2024?

Non. Les organisateurs et les forces de l'ordre ont expliqué qu'il était trop difficile d'aménager les stades avec des places debout et ont souligné le manque de sécurité dans ces types de secteurs. Des explications qui ont suscité les critiques de l'association Football Supporters Europe (FSE).

Le stade olympique de Berlin, comme les neuf autres enceintes, ne disposeront que de places assises. Image: Shutterstock

Dans quels stades les matchs auront-ils lieu?

Les matchs de l'Euro 2024 se dérouleront dans dix enceintes en Allemagne:



Olympiastadion – Berlin (70'033 places)

Allianz Arena – Munich (66'026 places)

Signal Iduna Park – Dortmund (61'524 places)

Mercedes-Benz Arena – Stuttgart (50'998 places)

Volksparkstadion – Hambourg (50'215 places)

Veltins Arena – Gelsenkirchen (49'471 places)

Deutsche Bank Park – Francfort (48'057 places)

Rhein Energie Stadion – Cologne (46'922 places)

Merkur Spiel Arena – Düsseldorf (46'264 places)

Red Bull Arena – Leipzig (42'600 places)

Le match d'ouverture aura lieu le 14 juin à l'Allianz Arena de Munich. Exactement un mois plus tard, le 14 juillet, la finale se déroulera au stade olympique de Berlin. En tant que pays organisateur, l'Allemagne est automatiquement qualifiée. Au total, cet Euro regroupera 24 équipes réparties en six groupes.

Le tirage au sort des poules et du calendrier aura lieu le 2 décembre à Hambourg.

Adaptation en français: Yoann Graber