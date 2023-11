Vidéo: instagram/blue Sport

Cette équipe suisse s'invente l'auto-goal de l'année

Le FC Thoune a encaissé un but contre-son-camp lunaire sur la pelouse d'Aarau vendredi soir après... 28 secondes de jeu.

Plus de «Sport»

L'action à ne jamais montrer dans les écoles de foot... Elle est l'œuvre du FC Thoune ce vendredi soir, en déplacement à Aarau pour la 13e journée de Challenge League. Rien ne va, mais alors vraiment rien du tout!

On joue depuis seulement 20 secondes. Le portier thounois Mateo Matic hérite du ballon dans les pieds, il effectue un dégagement catastrophique techniquement et plein axe. Un joueur argovien renvoie le cuir instinctivement, semble-t-il dévié ensuite par le bout du crâne d'un Oberlandais puis prolongé par celui d'un joueur d'Aarau. La balle arrive parfaitement en profondeur pour un autre attaquant d'Aarau, oublié par les défenseurs bernois.

L'un d'eux – Uros Vasic – tente malgré tout d'intervenir pour empêcher le tir de l'Argovien, seul face au but. Mais au lieu de tacler ou de s'interposer plus franchement, il effleure le ballon avec son pied droit. La balle s'en va mourir dans le but, à faible vitesse et ras-de-terre mais suffisamment loin du gardien Matic pour que ce dernier ne puisse pas l'intercepter. Le tout dans une peuf d'enfer (l'histoire ne dit pas si elle était due aux fumigènes des fans ou à la météo argovienne automnale).

L'incroyable auto-goal du FC Thoune 📺 Vidéo: instagram/blue Sport

Cet auto-goal lunaire, qui a lancé ce match de la pire des manières pour Thoune, a fait les affaires du FC Sion. Les Oberlandais, leaders du classement avant cette partie, ont perdu 5-2. Conséquence: les Valaisans, qui ont le même nombre de points que Thoune, sont passés en tête sans jouer grâce à un meilleur goal-average. Ils auront l'occasion de consolider leur première place dimanche à Bellinzone (14h15). (yog)