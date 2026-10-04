Zeki Amdouni et Dan Ndoye avec leur brassard noir au bras. Image: www.imago-images.de

Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir

Les joueurs de l'équipe de Suisse ont porté un brassard noir lors de leur succès face à la Slovénie, samedi en Ligue des nations. Voici la raison.

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Les hommes de Murat Yakin ont battu la Slovénie 2-1 samedi à Lucerne, signant ainsi une troisième victoire en autant de matchs de Ligue des nations. Ils caracolent en tête de leur groupe en Ligue B.

Cette victoire était le plus bel hommage que la Nati pouvait rendre à Ralph Zloczower, présent dans tous les esprits au coup d’envoi de la rencontre.

L’ancien président de l’Association suisse de football (ASF) est décédé le 10 septembre dernier, à l’âge de 93 ans. Il avait été décidé que sa mémoire serait saluée ce samedi à la Thermoplan Arena de Lucerne, lors du premier match de la Nati en Suisse depuis sa disparition.

Une minute de silence lui a été consacrée juste avant le premier coup de sifflet, tandis que les joueurs de la sélection nationale ont été autorisés par l’UEFA à porter un brassard noir durant la rencontre en signe de deuil.

Zloczower était l’un des dirigeants les plus emblématiques du football suisse. Il présida Young Boys dans les années 1970, remportant une Coupe de Suisse avec le club de la capitale, puis fut très actif dans l’ancienne Ligue nationale, au point d’en devenir le président en 1995.

Le Bernois devint ensuite président de l’ASF de 2001 à 2009. Sous sa direction, la Nati participa à deux Euros ainsi qu’à une Coupe du monde. Il joua par ailleurs un rôle déterminant dans l’obtention du Championnat d'Europe des nations 2008, coorganisé avec l’Autriche.

Ralph Zloczower. image: www.imago-images.de

«Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Ralph Zloczower d’avoir permis au football suisse, grâce à son expertise juridique, son talent de négociateur et son extraordinaire réseau de relations, de se faire entendre et de gagner en considération, tant au niveau national qu’international. Le fait que la Suisse ait pu coorganiser l’Euro 2008 restera à jamais associé à son nom», a ainsi déclaré Peter Knäbel, actuel président de l’ASF, à la suite de sa mort le mois dernier.

Après son mandat, Ralph Zloczower avait été élu président d’honneur de l’Association suisse de football par acclamation. Au cours de sa carrière, il avait également siégé à l’UEFA ainsi qu'à la Fifa, et présidé la Fédération suisse de curling.