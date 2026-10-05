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Football: la Libye ne connaît pas la règle du hors-jeu

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Enorme imbroglio autour d’une règle de base du foot

L’équipe de Libye U20 semble avoir quelques lacunes sur la règle du hors-jeu: non seulement elle a vendangé une occasion par ignorance, mais elle a en plus disjoncté suite à la décision pourtant correcte de l’arbitre.
05.10.2026, 09:3305.10.2026, 09:33

Les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations U20 2027 ont livré samedi une scène surréaliste.

Tout a commencé quand, dans le temps additionnel du match Tunisie-Libye, le gardien tunisien est monté dans la surface adverse pour jouer un corner, son équipe étant éliminée avec un score de un partout.

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Le corner tiré, la Libye a récupéré le cuir et s’est projetée à toute vitesse en contre pour tenter de marquer dans la cage vide et l’emporter. Mais le 4 vs 1 des Libyens, qui semblait leur offrir un but tout fait, a soudain été stoppé par l’arbitre en raison d’un hors-jeu parfaitement justifié.

Le coup de sifflet a provoqué l’ire des joueurs et du staff libyens qui, ne comprenant visiblement pas pourquoi leur occasion avait été annihilée, se sont précipités vers l’arbitre assistant pour le prendre à partie. Il a fallu de longues secondes pour leur expliquer la situation et ramener un certain calme en bord de terrain.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

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Pour que l’attaquant servi ne soit pas en position de hors-jeu dans cette situation, il aurait dû soit se trouver dans son propre camp au moment de la passe (il est impossible d’être en position illicite dans sa moitié de terrain), soit se trouver derrière l’avant-dernier adversaire.

Or dans ce cas précis, la passe en profondeur a été effectuée alors qu’il avait déjà franchi la ligne médiane d’un bon mètre et se trouvait largement devant l’avant-dernier défenseur, celui «couvrant» l’action étant en réalité le dernier, le gardien étant sorti de son but. C’est sans doute en le voyant que les Libyens ont pensé que la situation était régulière, avant de dégoupiller dans le feu de l’action.

(roc)

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