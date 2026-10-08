Lors du dernier entraînement avant la rencontre, les joueuses ont lancé un appel «à la paix et contre les violences envers les civils». Image: swissnatiwomen

Les footballeuses suisses font un geste symbolique avant de défier Israël

Avant d'affronter Israël vendredi en barrages pour le Mondial 2027, les footballeuses suisses ont fait passer un message lors de leur dernier entraînement jeudi.

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L'équipe de Suisse féminine de football affronte Israël vendredi, dans le cadre des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2027. Avant leur dernier entraînement, les joueuses et le staff ont observé une minute de silence.

«Par ce geste, l'équipe souhaite rendre hommage aux victimes innocentes des conflits et des guerres qui sévissent actuellement dans le monde, et lancer un appel à la paix, à l'humanité et contre les violences envers les civils», a indiqué l'Association suisse de football (ASF).

Les joueuses et le staff ont pris cette décision d'un commun accord.

L'objectif: témoigner de la solidarité face aux souffrances humaines, sans perdre de vue la préparation sportive. «Cette initiative se veut donc un geste collectif de compassion et de respect», précise le communiqué de l'ASF. La capitaine, Lia Wälti explique:



«Nous sommes des footballeuses, mais nous sommes avant tout des êtres humains. Les souffrances de la population civile, en particulier celles des enfants, ne nous laissent pas indifférentes. Avec cette minute de silence, nous voulions créer un moment pour nous recueillir ensemble. Notre geste est un appel à l'humanité, à la paix et contre les violences envers des innocents.»

Le match aller des barrages de qualification se déroulera ce vendredi à 15h30 sur terrain neutre. Il se jouera en Hongrie, en raison du conflit en Israël. Le match retour est prévu mardi à 19h30 à Sion.

Aucune action de protestation ne devrait avoir lieu pendant les rencontres. Cette décision a été prise conjointement par les capitaines Lia Wälti, Noelle Maritz, Ana-Maria Crnogorcevic et Géraldine Reuteler, l'entraîneur Rafel Navarro, le directeur technique Johan Djourou et Marion Daube, directrice du football féminin au sein de l'ASF.

Depuis l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023, Israël mène une offensive militaire dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien y a provoqué une famine qui a coûté la vie à de nombreux civils, dont des enfants. Israël est ainsi accusé de multiples violations des droits humains. La Cour internationale de justice (CIJ), à La Haye, examine même une plainte pour génocide.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)