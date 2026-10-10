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Le foot italien a trouvé la parade contre son plus grand fléau

Le foot italien a trouvé la parade contre son plus grand fléau

Longtemps reine des 0-0, la Serie A s’offre un nouveau visage cette saison, avec des matchs plus ouverts et des buts toujours au rendez-vous. Derrière cette évolution: des changements de règles.
10.10.2026, 12:0810.10.2026, 12:08
Jérôme rasetti / afp

La Nazionale a manqué cet été sa troisième Coupe du monde consécutive, mais les responsables du football italien ne sont, eux, pas passés à côté des nouvelles règles d’arbitrage du Mondial 2026 qui donnent un coup de fouet à la Serie A et ont fait disparaître pour le moment les 0-0 si italiens.

Avant la 6e journée du Championnat d'Italie ce week-end, le Calcio ne se reconnaît plus: aucun des 50 matchs disputés jusque-là ne s'est terminé sans but. En incluant la Serie B, la deuxième division, un seul 0-0 est recensé depuis mi-août et le coup d'envoi des deux championnats. Du jamais-vu après cinq journées et 100 matchs!

Et juste retour des choses, la Serie A doit cette petite révolution à l'un de ses anciens arbitres, sans doute toujours le plus réputé, 20 ans après avoir rangé son sifflet, Pierluigi Collina. Désormais responsable de l'arbitrage au sein de la Fifa, il a voulu accélérer le jeu durant le Mondial 2026 en se montrant intransigeant: cinq secondes pour jouer une touche ou un dégagement, dix secondes pour quitter le terrain lors d'un remplacement, une minute hors du terrain après qu’un joueur blessé a reçu des soins.

epa09863921 Former Italian referee and chairman of the FIFA referees committee Pierluigi Collina arrives for the main draw for the FIFA World Cup 2022 in Doha, Qatar, 01 April 2022. EPA/NOUSHAD THEKKA ...
La légende de l'arbitrage Pierluigi Collina.Image: keystone

Importées en Italie où gagner/gaspiller du temps et simuler une blessure sont tout un art, ces règles ont un effet quasi miraculeux.

59 minutes de temps de jeu effectif

Les 0-0 ont donc disparu cette saison, quand il y en avait eu cinq en 2025/2026 à ce stade du championnat, sept la saison d'avant, sept aussi mais avec seulement huit matchs par journée en 1986/1987 et dix, 20 ans auparavant en pleine période dorée de l'austère «catenaccio».

Le temps de jeu effectif moyen a, lui, bondi: alors que la Serie A était à la traîne en la matière parmi les cinq grands championnats européens la saison dernière, le ballon a roulé cinq minutes et cinq secondes de plus sur les terrains italiens depuis août pour tutoyer l'heure (59 min 24 sec).

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«Je vois un championnat où l'intensité et la qualité de jeu se sont accrues», s'est félicité Cristian Chivu, l'entraîneur de l'Inter Milan après le palpitant nul (2-2) de son équipe, championne d'Italie en titre, face à la Roma, co-leader avec l'Inter et la Lazio.

«Ces nouvelles règles donnent de la vitesse et enlèvent les temps morts. Il faut juste accepter que les matchs puissent se finir avec des scores amples, mais j'aime ça.»
Cristian Chivu

«C'est le calcio»

Les arbitres y trouvent aussi leur compte. Après une saison 2025/2026 entachée par les habituelles polémiques et un inédit scandale à propos de la VAR dont le périmètre d'utilisation a été par ailleurs réduit depuis cet été, ils ont redoré leur blason. «L’héritage de la Coupe du monde, c’est que nous avons vu à quel point la figure centrale a été l’arbitre», s'est félicité leur nouveau patron Daniele Orsato.

«Maintenant, quand un joueur est à terre, il se dit: "Si je reste comme ça, on va jouer à dix pendant une minute et on peut prendre un but". Avec ces nouvelles règles, mes arbitres sont morts de fatigue et ont plus de choses encore en tête, mais ce n'est pas trop leur demander, car on voit les résultats», a-t-il souligné.

FOOTBALL - Serie C Italy - Playoffs - Final - Ascoli Calcio vs. Union Brescia Photo by IPA/ABACAPRESS.COM85462140 - ASCOLI PICENO, ITALY - JUNE 7, 2026: Head of the Serie C National Referee Committee ...
Daniele Orsato, chef des arbitres italiens.Image: www.imago-images.de

Revenu à la tête de la Nazionale qu'il avait quittée en 2023, Roberto Mancini a débuté la fenêtre internationale qui vient de se terminer en félicitant les arbitres: «J'ai toujours pensé qu'en Italie, on jouait à un rythme moins élevé qu'en Angleterre, parce qu'on sifflait trop».

Mais, en tant que joueur et entraîneur d'expérience, il ne se fait guère d'illusions: «Les 0-0 vont revenir quand il y aura plus d'enjeu, c'est le calcio qui veut ça».

(afp/roc)

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