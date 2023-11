Vidéo: twitter/AS Monaco

Cette vedette de la Nati a fait un joli cadeau à une jeune fan

Breel Embolo a rendu une visite surprise à une supportrice particulière de l'AS Monaco. En plus de lui donner le sourire, l'attaquant suisse n'est pas venu les mains vides.

Breel Embolo est blessé depuis le début de la saison, mais ça ne l'a pas empêché d'être l'auteur d'une belle action la semaine passée. Hors terrain, évidemment. L'attaquant de la Nati et de l'AS Monaco a fait une jolie surprise à une jeune fan du club monégasque, Luna (11 ans), en allant lui rendre visite chez elle.

Et le Bâlois n'est pas venu les mains vides: il a remis à la jeune fille – dont il est l'un des joueurs préférés – des cadeaux aux couleurs de l'AS Monaco et surtout une invitation pour le choc de Ligue 1 qui oppose les footballeurs de la Principauté au PSG ce vendredi soir (21h00) au Parc des Princes à Paris.

La belle surprise de Breel Embolo à Luna en vidéo 📺 Vidéo: twitter/AS Monaco

Luna a eu droit à ces honneurs car elle est une supportrice particulière. La jeune Monégasque assiste à tous les matchs à domicile de son équipe favorite et a été élue en juillet «supportrice de l’année». Et c'est peu dire qu'elle a du courage: malade, elle a subi une greffe du cœur en mai, comme l'explique l'AS Monaco sur son site web.

C'est certain, ce joli geste de Breel Embolo a fait très plaisir à cette fidèle supportrice, d'autant plus que l'international suisse se montre très avenant et empathique dans cette vidéo.

Pour rappel, le Bâlois (26 ans) s'est déchiré les ligaments croisés du genou début août et poursuit actuellement sa guérison. Monaco, où évoluent également les deux autres Suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria, occupe la troisième place de Ligue 1 à seulement 3 points du leader, le Paris Saint-Germain. Autrement dit: une victoire des Monégasques ce vendredi leur permettrait de revenir à hauteur des Parisiens. (yog)