Les fans de Bochum ne pourront plus sauter dans leur kop, situé en tribune Est. image: watson/getty

Ce club impose une interdiction insolite à ses fans dans le stade

Bochum, pensionnaire de deuxième division allemande, interdit désormais à ses supporters de sauter en tribune. Pour une raison précise.

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C'est un communiqué au contenu inhabituel qu'a publié le VfL Bochum à l'intention de ses fans, ce mercredi. Le club de foot allemand, pensionnaire de deuxième division, demande à ses supporters de ne plus sauter dans la tribune Est du Ruhrstadion, le fief du kop. Une pratique pourtant très répandue chez les ultras du monde entier, et jusqu'alors jamais sérieusement pointée du doigt.

L'interdiction à Bochum prend effet dès ce dimanche, lors du match contre Arminia Bielefeld.

La tribune Est du Ruhrstadion, fief du kop de Bochum. image: getty

Le club explique que cette décision émane d'une étude d'ingénieurs réalisée en début de saison, en vue de la modernisation du stade. L'actuel 11e de Bundesliga – qui évoluait encore dans l'élite il y a deux ans – précise:

«Le bureau d’études mandaté a constaté que de fortes vibrations se produisent lors de certains mouvements des spectateurs, ce qui peut engendrer une gêne, notamment pour les personnes n’ayant pas l’habitude des stades.»

«Les sauts synchronisés de nombreuses personnes peuvent créer un "effet trampoline", à l'origine de l'inconfort», ajoute le club. Conséquence: l'autorité en charge des constructions de la ville de Bochum a ordonné une interdiction de saut dans l'enceinte. C'est évidemment la tribune Est qui est visée, là où les ultras locaux – les plus fervents supporters, qui animent les gradins – sont regroupés.

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Dans son communiqué, le VfL Bochum fait savoir que seuls les sauts et mouvements collectifs «synchronisés» et «chorégraphiés» sont interdits. Logique: c'est le mouvement de centaines, voire milliers de personnes, qui entraînent des vibrations, pas celui d'un fan seul. Les explosions de joie sur les buts ne sont pas concernées par cette interdiction. Encore heureux!

Le VfL Bochum, locataire du Ruhrstadion, dit «regretter ces mesures inévitables». Il met en garde les fans contre des «sanctions sévères» en cas de non-respect de cette nouvelle règle, qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de la tribune.

Même en deuxième division, le Ruhrstadion fait quasiment le plein à chaque match, avec 25 051 spectateurs de moyenne cette saison sur un total de 26 000 places. image: getty

Celle-ci engendrerait un gros manque à gagner pour le club: cette partie du stade, en places debout uniquement, accueille à chaque match 10 000 spectateurs (la capacité totale du stade est de 26 000 places).

Les fans des Blau-Weiss pourront toutefois renouer avec leurs sauts chorégraphiés en 2028, dès que les travaux de rénovation de cette fameuse tribune Est seront terminés. Ça leur fait sûrement une belle jambe...