Le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, a affirmé qu'il souhaite le retour de son capitaine Granit Xhaka. image: keystone/watson

«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l'affaire Xhaka

Après la victoire contre la Macédoine du Nord en Ligue des nations, mardi, le coach de la Nati Murat Yakin a affirmé qu'il souhaite le retour de son capitaine, écarté provisoirement à cause du faux certificat Covid.

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Après 15 jours, il rompt le silence. Quelques minutes seulement se sont écoulées depuis la victoire 3-0 de la Suisse contre la Macédoine du Nord, mardi soir à Lucerne. Manuel Akanji vient alors faire le bilan de cette soirée. Ou plutôt: des deux dernières semaines.

Granit Xhaka étant absent après sa tricherie concernant sa vaccination contre le Covid, Akanji a mené la Nati comme capitaine.

«Pour la première fois durant tout un rassemblement, c’était quand même spécial. Et cela me rend vraiment fier»

Manuel Akanji a été capitaine de la Nati, en l'absence de Granit Xhaka. image: Keystone

Mais celui qui déduirait de ces propos qu’Akanji ambitionne de récupérer définitivement le brassard de capitaine de Xhaka se tromperait. C’est même tout le contraire. Le défenseur central déclare:

«Je n’essaie pas de faire quoi que ce soit dans son dos. Je discute directement des choses avec lui. Quand Granit reviendra, tout redeviendra comme avant. Il est clair qu’il restera capitaine.»

Une question principale

Reste désormais à savoir ce que signifie réellement ce «il est clair». En théorie, c'est le président de l’Association suisse de football (ASF) Peter Knäbel qui peut trancher. Et obtenir que Xhaka soit destitué de son rôle de capitaine, voire qu’il ne fasse plus du tout partie de l’équipe nationale à l’avenir. Dans son «discours sur l’état de la nation», avant le premier de ces quatre matchs de Ligue des nations, Knäbel avait déclaré:

«Nous devrons clarifier une chose: quand est-ce que la coupe est pleine? Et comment devons-nous gérer le cas d’un joueur qui est condamné?»

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Ce sont assurément des questions importantes. Pourtant, peu d’éléments laissent entrevoir une exclusion ou une rétrogradation de Granit Xhaka. En l’état actuel des choses, le Bâlois n’a causé aucun préjudice sportif à l’équipe nationale avec son faux certificat de vaccination et n’a pas mis l’équipe en danger. La question que Knäbel et les dirigeants de la fédération doivent trancher est la suivante: quelle est l’ampleur du préjudice d’image provoqué par le comportement de Xhaka? Le calendrier prévoit que l’ASF prenne position durant la deuxième moitié d’octobre.

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Lorsque Manuel Akanji emploie les mots «il est clair», il parle en revanche du rôle de Xhaka au sein de l’équipe. Si le joueur de 34 ans revient, il restera le patron. C’est l’avis d’Akanji, mais aussi de tous les autres joueurs qui se sont exprimés au sujet de Xhaka ces derniers jours. Pour Knäbel, la question du capitanat est secondaire. Il déclare:

«Un joueur de l’équipe nationale a de toute façon un rôle de modèle. Qu’il soit capitaine ou non n’est pas déterminant»

Lorsqu'on demande à Akanji s’il lui paraît évident que Xhaka puisse tout simplement revenir, il répond:

«Je ne participe pas aux discussions téléphoniques. Et ce n’est pas ma décision. Mais je veux que les meilleurs joueurs soient ici. Nous avons besoin des meilleurs!»

Juste après le match, le défenseur de l'Inter Milan avait déjà fait passer un message clair lors d’une interview télévisée avec la SRF:

«Nous aimons tous tellement Granit dans l’équipe»

Xhaka a le soutien de ses coéquipiers de la Nati. image: Keystone

On peut donc partir du principe avec une quasi-certitude que les coéquipiers de Xhaka en équipe de Suisse le soutiennent.

Yakin et les fans pensent comme Akanji

Et qu’en pense le sélectionneur? Murat Yakin était d’excellente humeur mardi soir, après la victoire contre la Macédoine du Nord. Logique, après avoir récolté douze points en quatre matchs. Il livre une analyse juste de la rencontre et évoque les erreurs commises en première période avec une franchise rare («Je ne peux pas enjoliver les choses»). Puis il s’exprime également de manière catégorique au sujet de son capitaine. Au premier essai, il n’est toutefois pas aussi précis que lorsqu’il analyse les erreurs.

«Manu (Akanji) a fait un super boulot. Cela se réglera entre nous. Granit reste notre capitaine. S’il revient en novembre, nous en reparlerons»

Peut-être Yakin ne veut-il pas se fermer inutilement une porte. Peut-être sait-il également qu’il devrait probablement se plier à la décision des dirigeants de l’ASF sur ce dossier. D’où une nouvelle question, très concrète cette fois: Murat Yakin, voulez-vous que Granit Xhaka revienne?

«Très clairement, oui! Peter (Knäbel) a communiqué que la porte était ouverte. Nous avons besoin des meilleurs dans nos rangs.»

Murat Yakin veut, lui aussi, un retour de Granit Xhaka au sein de la Nati. Image: KEYSTONE

La plupart des supporters partagent également l’avis d’Akanji et de Yakin. Du moins la majorité de ceux présents au stade. Des chants en faveur de Xhaka ont retenti à plusieurs reprises. Contre la Macédoine du Nord, ils se sont déjà fait entendre après 18 minutes. Ces marques de sympathie doivent être interprétées comme un signal clair. Le chant «Oh Embolo» a lui aussi été entonné.

Revenons à Akanji. Quels contacts a-t-il eus avec Xhaka ces derniers temps?

«Nous nous sommes encore parlé avant le rassemblement. Je voulais l’appeler maintenant. Mais je me suis dit que j’allais attendre le dernier match. Nous allons désormais nous parler.»

Les sujets de discussion ne manquent en tout cas pas. Peut-être les deux hommes parleront-ils également du scandale financier autour de Manchester City. L’ancien club d’Akanji a été reconnu coupable sur 114 des 115 chefs d’accusation. Concrètement, il est question de contrats fictifs ayant permis de faire apparaître des revenus qui n’existaient pas – ce qui a permis à City de réaliser des transferts plus coûteux. «J’espère que je ne vais pas perdre mes titres», déclare Akanji.

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Lorsqu’on lui fait remarquer que sa période au club, à partir de l’automne 2022, n’est de toute façon plus concernée, le joueur de 31 ans répond: «Qui sait tout ce qu’ils vont encore découvrir. Vous continuez bien, vous aussi, à chercher des histoires liées au Covid…»

Adaptation en français: Yoann Graber