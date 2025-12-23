en partie ensoleillé
Handball: le Suisse Leopold (Nantes) a égalisé face au PSG

«Un tir de malade»: ce Suisse a choqué le hand français

En égalisant à la dernière seconde grâce à «un but incroyable», Noam Leopold a fait basculer le choc du championnat dans l'irrationnel.
23.12.2025, 09:4023.12.2025, 09:40

Le HBC Nantes a arraché le match nul face au Paris-SG (31-31), jeudi dernier dans le championnat de France, après une fin de match qui restera longtemps dans la mémoire des 10'624 supporters présents, mais aussi dans celle du Suisse Noam Leopold, le dernier héros d'une soirée complètement dingue.

C'est lui en effet qui a égalisé à la dernière seconde grâce à «un but incroyable», selon le compte-rendu du journaliste de L'Equipe, précisant que le Thounais était «monté en suspension dans un angle impossible».

Le but du Suisse en vidéo:

Vidéo: twitter

Si les supporters nantais ont fêté ce nul comme un exploit, c'est parce qu'ils ne l'espéraient plus. Paris avait en effet son destin en mains à 15 secondes du terme, mais Elohim Prandi s'est (pour une fois) raté, permettant au HBC Nantes de s'offrir cette ultime occasion complètement dingue.

«C'est un tir de malade que Noam Leopold a envoyé», a été obligé de reconnaître Elohim Prandi, avant de se montrer très fair-play dans son analyse du match:

«C'est dur sur l'instant, il y a de la frustration quand on mène de 5 buts et qu'on ne gère pas cette avance correctement, mais je trouve que tout a été super, que ce soit pour Nantes, pour nous, pour le public... C'est un super moment pour le Championnat de France.»

Ce match nul permet aussi de maintenir le suspense au sommet du classement. Nantes, 2e au coup d’envoi avec deux points de retard sur son adversaire, ne pouvait pas se permettre de perdre s’il voulait continuer d’entretenir ses espoirs de premier titre. La réussite du Suisse pourrait valoir très cher en fin de saison.

(jcz)

