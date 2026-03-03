Federer doit reprendre sa carrière pour tenir sa promesse



Le jeune Izyan «Zizou» Ahmad a décroché une wild card pour le Masters d’Indian Wells, mettant Roger Federer un peu plus face à sa promesse légendaire.

Sans réellement le savoir, les fans suisses de tennis connaissent Izyan Ahmad, surnommé «Zizou».

Ce tennisman âgé de 15 ans est considéré comme l’un des plus grands talents des Etats-Unis. Au classement mondial junior, seuls cinq joueurs de sa génération le devancent.

Lundi, Ahmad a affronté l’Argentin Thiago Tirante au premier tour des qualifications du tournoi d’Indian Wells, grâce à une wild card le rapprochant un peu plus de son rêve: devenir joueur professionnel. Il s’est cependant sèchement incliné (6‑1 6‑2).

Des questions adorables

A l’automne 2017, rien ne laissait présager une telle trajectoire. «Zizou» n’était alors qu’un petit garçon passionné de tennis, qui avait eu l’occasion de poser des questions à Roger Federer lors d’une conférence de presse inoubliable à l’US Open. «Pourquoi vous appelle-t-on le GOAT?», voulait-il notamment savoir. «RF» avait répondu qu’il n’en savait rien, plaisantant ainsi:

«En Suisse, nous avons beaucoup d’animaux… et parmi eux aussi quelques chèvres» Roger Federer

Ahmad était devenu viral grâce à cette question. Mais aussi parce qu’il avait ensuite demandé au Suisse de rester professionnel encore huit ou neuf ans, afin de pouvoir l’affronter un jour sur le circuit ATP lorsqu’il serait plus grand.

Federer avait alors répondu au garçon de sept ans: «Si tu réussis à percer sur le circuit, je ferai peut-être en sorte de revenir pour t’affronter». «C'est une promesse?», avait répliqué le jeune garçon, ce à quoi Federer avait souri: «Promis juré». Aujourd’hui âgé de 44 ans, Federer est retraité des terrains. Malgré cette promesse, un retour à la compétition semble peu probable.

Rencontre surprise avec Federer

Les deux joueurs ont néanmoins déjà pu échanger quelques balles. A l’été 2022, «Zizou» avait été surpris par un sponsor et invité à Zurich. A cette époque, il était le numéro un américain de sa catégorie d’âge et s’entraînait à New York, à l’académie de John McEnroe.

Le jeune joueur partage un autre point commun avec un prétendant au titre de GOAT: il est né le 3 juin, comme un certain Rafael Nadal, a révélé son père, passionné de sport, à un site indien spécialisé dans le domaine du tennis. La famille est originaire de ce pays. «Dès le début, nous lui avons donné le surnom «Zizou», car ma femme et moi étions de grands fans de Zinédine Zidane», a déclaré son père, Farooq. «Nous pensions que notre garçon deviendrait un jour footballeur.»

La rencontre entre «Zizou» et «Rodgeur» à Zurich. image: instagram

Le paternel s’est exprimé avec enthousiasme au sujet de la rencontre avec Roger Federer: «Mon fils sur le même court que lui, quelle expérience incroyable! Il lui a donné des conseils, puis nous sommes allés manger ensemble. C’était, sans aucun doute, l’un des meilleurs jours de notre vie».

Peut-être y aura-t-il un jour des retrouvailles. Si Izyan «Zizou» Ahmad parvient à percer chez les professionnels, nul doute que chaque directeur de tournoi du Grand Chelem cherchera à organiser une rencontre entre la jeune pépite et Roger Federer. Ce serait l’aboutissement d’un véritable conte de fées tennistique, né en 2017 de la demande amicale d’un enfant de sept ans.