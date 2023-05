Antti Törmänen, entraîneur principal du HC Bienne. Image: KEYSTONE

Törmänen peut-il être l'entraîneur de Bienne la saison prochaine?

Quelques jours après la finale perdue, déjà une question angoissante: Bienne a-t-il besoin d'un successeur à l'entraîneur Antti Törmänen, atteint d'un cancer?

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Que se passera-t-il à Bienne après la meilleure saison depuis 2008 et la remontée en LNA? A première vue, nous pouvons nous attendre à des jours tranquilles pour le directeur sportif Martin Steinegger (51 ans). Les postes d'étrangers sont occupés par le gardien Harri Säteri, les défenseurs Viktor Lööv et Alexander Yakovenko ainsi que les attaquants Jesper Olofsson, Toni Rajala et Jere Sallinen. L'objectif est de recruter un septième étranger afin de disposer de toutes les options tactiques: Bienne emploie en effet un gardien étranger, Harri Säteri. Martin Steinegger affirme que ce septième étranger sera un attaquant, pour autant que le transfert puisse être financé.

L'équipe est constituée. Il ne reste plus que quelques ajustements techniques à apporter, des réglages pour lesquelles le directeur sportif peut prendre son temps. Un ou deux joueurs suisses pourraient venir compléter l'effectif. Le grand et talentueux défenseur Luca Christen (24 ans) est prêt à honorer sa deuxième année de contrat. Bien qu'il n'ait disputé que douze matchs en moyenne (6'44") et qu'il n'ait pas été du tout utilisé pendant les play-off, Martin Steinegger souhaite le conserver: «Ce n'était pas facile pour lui. Mais il s'est comporté de manière très professionnelle et veut à nouveau relever le défi.» Si Luca Christen reste, il est presque certain que le défenseur Noah Schneeberger (34 ans) n'obtiendra pas de nouveau contrat.

Les transferts ne risquent donc pas de surmener le directeur sportif. Certes, Martin Steinegger devra remplacer l'entraîneur assistant Oliver David (44 ans), nommé coach principal à Salzbourg. Mais engager un assistant est, pour un directeur sportif expérimenté comme Martin Steinegger, à peu près aussi compliqué que de changer une roue.

L'équipe est prête pour la saison prochaine. Et pourtant, un défi de taille attend le directeur sportif de Bienne. Sur le plan humain et technique: l'entraîneur Antti Törmänen (52 ans) a dû subir une chimiothérapie dès le lendemain du septième match de la finale perdue. Il avait déjà fait une pause d'une saison (2020/21) en raison d'un cancer. Il avait alors été remplacé par Lars Leuenberger (aujourd'hui entraîneur à Olten).

La santé d'Antti Törmänen est désormais le plus important. Dans cette situation, Il est peut-être inhumain de penser déjà à une éventuelle solution de rechange. Mais Martin Steinegger est tout de même tenu de réfléchir à la suite. Au XXIe siècle, le business du sport est par essence implacable, il se fiche des coups du sort et n'accorde aucun répit. «The show must go on.»

Martin Steinegger, directeur sportif du HC Bienne. Image: sda

Dans un autre domaine d'activité, Antti Törmänen pourrait être déchargé de certaines responsabilités ou travailler à temps partiel. Mais diriger une équipe de National League en tant qu'entraîneur principal est une tâche extrêmement prenante. Des aménagements ne sont pas possibles. Martin Steinegger le sait: «Nous cherchons la meilleure solution possible en discutant avec Antti Törmänen et toutes les personnes concernées.» Dans le pire des cas, cette solution peut être l'engagement d'un nouvel entraîneur. Il n'existe pas de solution interne. Car l'Américain Oliver David a déjà acté son départ à Salzbourg.

Bienne entretient une culture familiale comme peut-être aucune autre entreprise sportive de ce niveau. Ce qui le distingue des autres: l'ambiance familiale qu'il préserve des enjeux et l'attention qu'il porte à chacun, bien au-delà d'une simple relation entre un employeur et ses employés. Les situations difficiles ont toujours été surmontées par le passé. La dernière fois, c'était lorsqu'Antti Törmänen a appris pendant les play-off qu'il devait à nouveau se soumettre à un traitement contre le cancer.