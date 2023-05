Petteri Nummelin, coach-assistant au HC Ajoie, veut devenir le boss. Image: KEYSTONE

Eternel romantique, Nummelin veut devenir l'entraîneur du HC Ajoie

Coacher le HC Ajoie? Toute personne saine d'esprit éviterait ce pensum. Mais l'un des plus grands noms du hockey mondial postule à l'emploi le plus désespéré de la ligue: Petteri Nummelin.

klaus zaugg/ riga

C'est un romantique du hockey sur glace mondial. Un joueur culte en Finlande et à Lugano. 15 championnats du monde et plus de 100 matches avec la Finlande. Plus de 500 matches avec Davos et Lugano au sein de l'élite suisse. Entre autres trophées, deux titres de champion avec Lugano. Meilleur compteur de la ligue en tant que défenseur. Des virées en NHL, en Suède, en Norvège et au Japon: y a-t-il plus d'histoires à raconter que celles de Petteri Nummelin? Probablement pas.



A 50 ans, son enthousiasme pour le jeu imprévisible est aussi frais que celui d'un novice de 18 ans. Cette saison, Nummelin a aidé Julien Vauclair (43 ans) à sauver Ajoie en tant que coach-assistant. Les deux hommes sont amis depuis leur époque glorieuse commune au HC Lugano. Julien Vauclair est retourné dans son canton natal et sert désormais son club d'origine, Ajoie, en tant que directeur sportif. Il a viré l'entraîneur Filip Pesan - ex-sélectionneur de l'équipe nationale tchèque - la saison dernière, a repris le poste d'entraîneur et a maintenu Ajoie dans l'élite. Grâce aussi à son éminent assistant.

Et maintenant? Julien Vauclair se retire à nouveau dans son bureau de directeur sportif et cherche un nouvel entraîneur. Mais justement: qui voudrait d'un tel job? Pour la saison prochaine aussi, la dernière place est presque assurée au HC Ajoie. Des drames les attendent à nouveau dans les play-out et dans la course au maintien.

Seul un vrai romantique et un éternel optimiste, ou alors un coquin, est susceptible de postuler à un tel emploi. Le coquin parce qu'il espère obtenir pour deux mois de travail (avant son licenciement quasi certain) le salaire d'une année, voire de deux. Le vrai romantique et l'éternel optimiste parce qu'à Ajoie, c'est le plaisir du jeu qui compte. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur terre où le hockey est célébré avec autant de passion. Parce qu'ici, malgré les difficultés, une fin heureuse est possible.

Petteri Nummelin est également actif aux championnats du monde de hockey à Riga. Il sert d'assistant à l'entraîneur national letton Harijs Vitolinsch. Là encore, un travail pour les romantiques et les éternels optimistes. La Lettonie est un peu le HC Ajoie du hockey sur glace mondial. Beaucoup d'émotions. Mais trop peu de talent pour jouer dans la cour des grands. L'équipe nationale comme symbole d'indépendance. Le Jura aussi a conquis son indépendance (par rapport à Berne) à l'époque moderne et Ajoie est l'équipe nationale des Jurassiens.

Petteri Nummelin est également salarié d'Ajoie en tant qu'assistant pour la saison prochaine. Il honorera bien entendu son contrat. Lorsqu'on lui demande ce qui se passera dans le Jura et qui sera son nouveau chef, il a une réponse surprenante peu avant minuit: «Si Julien Vauclair me propose le poste d'entraîneur principal, j'accepte.» Sans blague? Est-ce justement à Ajoie qu'il accepterait un premier poste d'entraîneur-chef? «Oui, je le ferais. Je ne postule pas. Mais si Julien me le demande, je dirai oui.»

Petteri Nummelin entraîneur en chef d'Ajoie? Ce serait vraiment du romantisme hockeyistique à l'état pur. Julien Vauclair aura du mal à trouver un meilleur candidat. Déjà parce que seul un vrai romantique et un éternel optimiste comme Petteri Nummelin peut faire correctement le travail d'entraîneur à Ajoie.