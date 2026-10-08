Le HC Sierre est champion en titre de Swiss League. image: Keystone

Le HC Sierre prend une décision radicale en vue de sa promotion

Le club valaisan ne déposera pas de candidature pour monter en National League cette année. Et il a une bonne raison.

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Le HC Sierre veut accéder à la National League dès la saison 2028/29. Le club valaisan ne déposera donc pas de candidature cette année pour mieux se concentrer sur la mise à niveau de sa patinoire.

L'objectif du champion en titre de Swiss League est de déposer un dossier de licence à l'automne 2027 en vue d'une éventuelle promotion sportive pour la saison 2028/29, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. D'ici-là, la patinoire de Graben doit être adaptée aux exigences de la National League.

Les Sierrois ne monteront pas en National League cette année. image: Keystone

En plus d'augmenter le nombre de places pour atteindre les 5000 exigées par la NL, il s'agit d'améliorer les conditions d'accueil et d'exploitation, ainsi que la modernisation de divers équipements techniques.

Le projet a reçu un accueil favorable de la part de la National League. «Le HC Sierre nous a présenté un projet sérieux, concret et ambitieux, qui s'inscrit pleinement dans la perspective d'une promotion», a indiqué le CEO de la National League Denis Vaucher, cité dans le communiqué du HC Sierre.

Le club espère donc intégrer l'élite du hockey suisse à Graben avant la construction de la future Valais Arena. «Le but est d'arriver dans la Valais Arena avec un projet déjà solidement installé au plus haut niveau», peut-on lire dans le communiqué.

(ats/yog)