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Un détail rend génial le show de cette équipe NHL

Les San Jose Sharks ont trouvé l’idée parfaite pour pimenter leur spectacle d’avant-match et le rendre unique.

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Deux matchs à la maison, deux victoires (à chaque fois après prolongation). Les San Jose Sharks ont bien entamé leur saison de NHL. C'est d'autant plus vrai pour une équipe qui n'a plus réussi à se qualifier pour les play-off depuis 2019.

Ces deux succès ont eu lieu contre les Florida Panthers, vendredi, et les Los Angeles Kings, dimanche. A chaque fois à domicile. Et qui sait: c'est peut-être parce que les visiteurs ont pris peur en voyant le show d'avant-match, au moment où les formations entrent sur la glace?

Car oui, l'équipe californienne a, cette saison, une nouvelle animation avant ses rencontres. Un détail rend ce spectacle génial et lui offre un buzz sur les réseaux sociaux. Le détail en question? Les silhouettes inquiétantes de requins qui nagent sous la glace, en même temps que les joueurs patinent sur celle-ci.

Le show en vidéo Vidéo: twitter

Contrairement à certains shows d'avant-match dans d'autres arènes, celui-ci est plutôt sobre. Mais le réalisme des prédateurs, qui se meuvent sous cette surface devenue tout à coup turquoise, fait tout son effet. «La patinoire semble s'être métamorphosée en un immense aquarium», observe le média Famous Campaigns.

Cette impression est créée par les éclairages et les jeux de lumière de l'enceinte. Comme beaucoup de patinoires, y compris en Suisse, le SAP Center de San José se transforme en véritable salle de spectacle les jours de matchs. Car en hockey, le show dépasse désormais largement le simple match.

Les clubs veulent offrir «une expérience» aux spectateurs, comme l'expliquait récemment, par exemple, le directeur général de Fribourg-Gottéron John Gobbi.

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Pour les San Jose Sharks, les requins font bien sûr référence au nom de la franchise et à son logo (un squale qui casse une canne de hockey en la mordant). Et les prédateurs – les vrais – nagent à quelques kilomètres seulement de la patinoire, dans la baie de San Francisco.

La prochaine équipe que les Sharks voudront croquer sur leur glace: les Edmonton Oilers, samedi.

(yog)