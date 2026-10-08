Aleksander Ceferin avait été sollicité pour reprendre les rennes de la Fifa. Image: www.imago-images.de

Le boss de l'UEFA va-t-il remplacer Infantino? Il a pris sa décision

Sollicité pour reprendre les rênes de la Fifa, Aleksander Ceferin a finalement décider de se représenter pour son poste actuel.

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Aleksander Ceferin va briguer un nouveau mandat à la présidence de l'UEFA. Le Slovène sera candidat à sa réélection en avril prochain, selon des informations de l'agence dpa dévoilées jeudi.

Selon l'agence allemande, Ceferin a annoncé sa candidature lors d'une réunion à Berlin, se retirant ainsi officiellement de la course à la présidence de la Fifa en tant que rival potentiel de Gianni Infantino. Il avait déjà rejeté à plusieurs reprises ces derniers temps toute ambition de défier le président controversé de la fédération mondiale.

L'élection pour un nouveau mandat de quatre ans aura lieu lors du congrès de l'UEFA, le 22 avril à Astana, au Kazakhstan. Aucun autre candidat ne s'est présenté pour l'instant.

Ceferin a changé d'avis

Une nouvelle candidature de Ceferin est rendue possible par une modification des statuts intervenue en 2024. Les règlements de l'UEFA prévoyaient en effet une limitation du mandat à douze ans. Cependant, comme le premier mandat du Slovène a été repris de Michel Platini, suspendu, il n’est plus pris en compte depuis cette modification.

Ceferin avait annoncé il y a deux ans et demi qu’il ne souhaitait pas se représenter, car il était «fatigué» et que l’UEFA avait besoin de «sang neuf». Il est toutefois revenu assez rapidement sur cette position en interne et a désormais annoncé sa nouvelle candidature lors du sommet de Berlin.

(ats/dpa)