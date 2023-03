«Je vais expliquer à mes coéquipiers comment battre Sommer»

Le quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern

«Pourquoi l'entraîneur Julian Nagelsmann a-t-il été licencié? Je ne peux évidemment pas me prononcer car je ne suis pas dans le vestiaire du Bayern. Dans tous les cas, ils ont une bonne équipe. J'en ai aussi parlé avec Yann Sommer. Mes coéquipiers ne m'ont pas encore demandé des tuyaux sur la façon de le battre, mais nous allons forcément en discuter. Je vais tout faire pour que Manchester City passe. On attend de nous que nous gagnions le plus de titres possibles, ce n'est pas toujours réaliste mais nous, les joueurs, nous avons la même exigence. Je le perçois comme une pression positive.»