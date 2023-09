Noha Okafor et Remo Freuler se retrouvent en équipe de Suisse.

Nati

En Italie, Freuler et Okafor veulent redevenir eux-mêmes

Okafor promet: «Bientôt, vous reverrez l'ancien Noah marquer des buts.» Lui et Remo Freuler sont partis en Serie A pour retrouver leurs sensations et défendre leur place en équipe nationale.

Christian Brägger, Riddes

Plus de «Sport»

A Bologne, la confiance revient, le jeu est à nouveau tourné vers l'attaque, et Remo Freuler se sent de toute façon à l'aise avec la langue - rien d'étonnant après cinq années et demi à l'Atalanta Bergame. Néanmoins, le Zurichois refuse que l'on dise du mal de sa dernière saison à Nottingham Forest. On devrait mieux s'informer du nombre de matchs qu'il a disputés, dit-il. Et de donner lui-même le chiffre: «30». En réalité, 28 matchs de Premier League selon les statistiques, auxquels il faut ajouter cinq apparitions en Coupe de la Ligue.

Remo Freuler peut bien sûr considérer son année chez le néo-promu de manière positive («c'était très, très bon pour moi et ma famille»), que ce soit en termes d'expérience professionnelle comme d'école de vie. Capitaine de l'Atalanta, il a volontairement quitté sa zone de confort à l'été 2022 pour embarquer avec les 18 recrues (!) de Nottingham Forest. Il aspirait à ce nouveau défi et se réjouissait de le relever. Mais la manière dont les choses se sont déroulées à Nottingham, avec une équipe totalement renouvelée, n'a pas toujours été une partie de plaisir.

Freuler fut d'abord un titulaire incontesté, mais sur le plan collectif, l'équipe de Steve Cooper n'a assuré son maintien que dans l'emballage final. Puis au sortir d'une défaite contre Liverpool, Freuler n'a plus joué une seule minute lors des six derniers matchs de Premier League. Une situation inhabituelle pour lui, titulaire inamovible en équipe nationale, parfois devant la défense (bien que Denis Zakaria ait pris une légère avance à ce poste), sinon sur un côté et en No 8.

Cet été, Nottingham et Freuler ont décidé de prendre des voies différentes, d'autant qu'il y avait déjà huit milieux de terrain axiaux dans l'effectif. Bologne, entraîné par Thiago Motta, club du milieu de tableau (n9e après trois journées), convoitait le joueur de 31 ans. «Le transfert a ensuite traîné en longueur, mais je n’ai jamais eu peur que ça capote. C'est juste dommage que je ne commence vraiment la saison que maintenant», regrette Freuler.

Remo Freuler reste sur 28 matchs de Premier League avec Nottingham Forest. Keystone

Retourner dans son ancien pays d’adoption, c’est comme rentrer à la maison. C'est une quête de l’ancien moi. Et bien que Freuler n'ait pas une seule minute de compétition dans les jambes cette saison, le sélectionneur national Murat Yakin n'a jamais songé à s'en passer pour les qualifications à l'Euro contre le Kosovo (2-2) et Andorre (ce mardi soir à Tourbillon).

Noah Okafor , une vieille promesse

L'AC Milan voulait recruter Noah Okafor l'hiver dernier déjà, mais cela n'a pas fonctionné. En juillet, le passage du RB Salzbourg au club rossoneri, pour cinq ans et quelque 15 millions d'euros, constituait simplement la prochaine étape d'une carrière prometteuse. Jusqu'ici, Okafor a fait une brève apparition dans les trois matchs de Serie A qu'il a remportés, mais les prétendants aux départs réguliers dans le 4-3-3 offensif de Stefano Pioli ne sont pas des pives: Olivier Giroud, Rafael Leão, Christian Pulisic et Samuel Chukwueze. Il faut donc de la patience et Okafor le sait:

«Le niveau est très élevé. Pour moi, l'arrivée dans cette ligue de qualité supérieure est une formidable opportunité. Et la concurrence est saine pour mon développement»

Okafor est une promesse depuis longtemps, au plus tard depuis novembre 2021: Yakin a misé sur le jeune Suisse d'origine nigériane contre l'Italie au Stadio Olimpico (1-1) et, lorsque le néophyte s'est imposé sans complexe, de nombreux spectateurs (probablement aussi l'un ou l'autre défenseur adverse), avaient la mâchoire qui pendaient.

Mais ensuite, Okafor ne s'est pas installé en équipe nationale comme espéré. A la Coupe du monde au Qatar, il ressemblait à un corps étranger. Sous oublier qu'avec Breel Embolo, Zeki Amdouni, Ruben Vargas et bien entendu Xherdan Shaqiri, les places de devant sont chères.

Okafor était un joueur important pour le RB Salzbourg. Image: fxp-fr-sda-rtp

Okafor a aussi eu de nombreux problèmes de santé: une fois c'était une dent, puis une cuisse, un orteil ou un muscle. Ce printemps, un os métatarse s'est cassé. «Il est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est important que je reste fort dans ma tête», s'encourage le buteur.

Okafor a aujourd'hui 23 ans et était déjà considéré comme un immense talent dans sa jeunesse au FC Bâle. En Autriche, il a accumulé 34 buts et 23 passes décisives pour 110 apparitions avec le RB Salzbourg. Surtout, en Ligue des champions, il a su convaincre avec des performances de haut standing, notamment contre Milan en septembre 2022, où sa performance avait valeur de lettre de postulation.

Le temps joue en faveur d'Okafor, en équipe nationale comme à Milan. L'attaquant en est persuadé: «Bientôt, vous reverrez l'ancien Noah marquer des buts.»