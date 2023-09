Xherdan Shaqiri et la Suisse peuvent se prendre la tête. Keystone

La Suisse retombe dans ses travers: «Inacceptable!»

La Suisse concède le nul au Kosovo (2-2) dans les qualifications à l'Euro 2024. Encore deux points perdus bêtement dans le temps additionnel.

Ce n'était pas un déplacement facile pour la Suisse, dont plusieurs joueurs ont encore de la famille et des attaches au Kosovo. La charge émotionnelle a-t-elle pesé? Toujours est-il qu'après le nul insensé (2-2) concédé en toute fin de match contre la Roumanie, en juin dernier à Lucerne, la Nati a commis les mêmes erreurs, pour obtenir le même résultat (2-2).

Sur une pelouse en vilain état, la Suisse a cru se mettre rapidement à l'abri en ouvrant le score dès la 14e minute par Remo Freuler, auteur d'une magnifique reprise sur un centre d'Edimilson Fernandes.

Le 0-1 de Freuler Vidéo: watson

Mais passée sa domination initiale, l'équipe de Murat Yakin s'est assoupie. Elle a gentiment perdu le contrôle de la rencontre et laissé le Kosovo exprimer sa vitesse dans la profondeur, avec plusieurs situations dangereuses. La Suisse, lente et suffisante, peut même s'estimer heureuse de n'avoir pas concédé l'égalisation avant la pause.

C'est arrivé un peu plus tard, à la 65e minute, par la tête de Vedat Muriqi, dans une défense helvétique arrêtée et dispersée. C'est à nouveau Freuler qui, peu avant la 80e minute, a cru mettre la Suisse à l'abri d'un tir dévié par Rrahmani. Mais Muriqi a encore égalisé, très logiquement, dans la dernière minute du temps additionnel (95e).

Murat Yakin avait créé la surprise en titularisant Fabian Schär à la place de Nico Elvedi, pour créer une paire 100% «anglaise» avec Manuel Akanji. L'expérience aura peu convaincu, tant la Suisse a souffert dans le jeu aérien.

«Inacceptable»

Homme du match, Remo Freuler semblait particulièrement dépité à l'interview:

«C'est inacceptable de perdre deux points aussi bêtement, sur action comme celle-ci, en toute fin de match. Je ne comprends pas que ça nous arrive deux fois de suite» Remo Freuler

Et Freuler de développer: «Il nous restait dix secondes pour pousser le ballon jusqu'au poteau de corner et jouer un peu plus intelligemment. Nous pouvions tranquillement défendre le 2-1. Et non nous exposer bêtement à une contre-attaque. Globalement, nous avons manqué de rythme et d'intensité, mais nous sommes connus pour gagner des matchs comme celui-ci.»

Le match en 5 minutes Vidéo: RTS

Les compos

Kosovo - Suisse 2-2 (0-1) Pristina. Stade Fadil Vokrri. 12'000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Kehlet (Dan).

Buts: 14e Freuler 0-1. 65e Muriqi 1-1. 79e Freuler 1-2. 94e Muriqi 2-2.

Changements Kosovo: V. Berisha (46e Zhegrova), Loshaj (68e Hadergjonaj), Fazliji (46e Muslija), B. Bersiha (54e Krasniqi), Rashica (80e Korenica).

Changements Suisse: Freuler (84e Sow), Shaqiri (84e Okafor), Amdouni (63e Itten), Vargas (63e Ndoye).