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Tennis: Davidovich Fokina fait une réaction allergique au dos

Vidéo: twitter

Le massage de ce tennisman a très mal tourné

L'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina a connu un problème médical rare, dimanche au Masters 1000 de Shanghai.
12.10.2026, 09:2812.10.2026, 09:28

Alejandro Davidovich Fokina a connu un début de match mouvementé contre Frances Tiafoe, ce dimanche lors de son 16e de finale au Masters 1000 de Shanghai.

Le tennisman espagnol a d'abord demandé l'intervention du kiné, pour des douleurs au bas du dos. Le spécialiste lui a prodigué un massage avec une crème. Mais Davidovich Fokina a dû à nouveau faire appel à ses services un jeu plus tard seulement, «avec une grimace évidente de douleur», souligne sur X le journaliste espagnol German R. Abril. La raison? Il a fait une réaction allergique à cette crème, explique Eurosport.

Le kiné tente de réparer les dégâts 📺

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Le kiné a alors appliqué de la glace et de l'eau pour soulager l'irritation de la peau. La vidéo de cette intervention et la photo impressionnante du dos tout rouge du tennisman font le buzz sur les réseaux sociaux.

Le dos d'Alejandro Davidovich Fokina après sa réaction allergique.
Le dos d'Alejandro Davidovich Fokina après sa réaction allergique.image: capture d'écran x

Les douleurs au dos puis celles causées par la réaction allergique – une situation très rare sur le circuit – n'ont finalement pas empêché Alejandro Davidovich Fokina de réaliser un exploit: le 26e mondial a battu Tiafoe (ATP 10) au terme d'une belle bataille. Le natif de Malaga s'est imposé 7-6, 4-6, 7-6, avec le tie-break décisif remporté 8 points à 6.

En 8e de finale, il défiera le Polonais Hubert Hurkacz, qui avait battu Novak Djokovic au deuxième tour. Il s'agira de retrouvailles: Davidovich Fokina a battu Hurkacz le 29 septembre en finale du tournoi de Chengdu, pour enlever son deuxième titre ATP (après Majorque, également cette année).

Toujours à Shanghai👇

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On ne le lui souhaite évidemment pas, mais si Davidovich Fokina a à nouveau mal au dos, il sait au moins quelle pommade ne pas utiliser...

(yog)

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