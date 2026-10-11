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Il demande un temps mort médical pour une raison à peine croyable

Le tennisman kazakhstanais Alexander Bublik a ajouté une frasque à sa longue liste, ce dimanche au Masters 1000 de Shanghai.

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Bublik a fait du Bublik, ce dimanche au Masters 1000 de Shanghai. Le Kazakhstanais (29 ans) est certainement le tennisman le plus fantasque (voire «fou», selon certains) actuellement du circuit ATP, capable d'alterner le pire et le meilleur dans un match. Et même dans un même point. Que ce soit par rapport à son niveau de jeu ou son comportement.

On le voit régulièrement, par exemple, s'énerver après un coup raté et, juste après, rigoler franchement. Ou alors réussir un coup délicieux et commettre, juste derrière, une énorme faute. Son attitude très extravertie – et souvent marrante –, notamment ses interactions avec le public, le font fréquemment figurer dans les compilations de scènes insolites, dont les réseaux sociaux se délectent. L'actuel 22e mondial vient d'ajouter un moment lunaire à sa longue liste.

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Il se déroule ce dimanche à Shanghai, donc, à la fin du premier set de son 16e de finale contre Brandon Nakashima. L'Américain remporte cette première manche au tie-break, 9 points à 7, alors que Bublik venait d'avoir deux balles de set. Furieux, le Kazakhstanais explose sa raquette en la fracassant plusieurs fois sur le sol. Tout en hurlant. Jusque-là, c'est du classique.

Arrivé vers son banc, il donne un coup de pied dedans puis... explose le couvercle du réfrigérateur à côté de lui, en donnant un coup de poing dedans. Les débris giclent, le public lâche un cri de stupéfaction. Un zoom sur la main de l'ex-numéro 10 mondial montre qu'il saigne.

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Le zoom montre la main droite d'Alexander Bublik (sa main dominante) en sang, après son geste de colère. image: capture d'écran x

Alexander Bublik a dû demander un temps mort médical pour se faire soigner, précise le site Punto de Break. Mais après cette blessure improbable et ce coup de sang (au sens propre, même) mémorable, le Kazakhstanais a réussi à se ressaisir. Il a gagné ce match au terme d'un combat acharné, au tie-break du troisième set (7 points à 5). Le tout «en proposant des coups somptueux», souligne Tennis Temple. On vous avait prévenu: du pur Bublik!

En 8e de finale, le vainqueur du tournoi de Gstaad en 2025 – qui va certainement recevoir une amende salée pour son comportement – défiera le numéro 2 mondial, Alexander Zverev. S'il a retenu la leçon, il ne devrait plus massacrer un frigo pour refroidir ses ardeurs.