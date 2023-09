Le Servette FC accueillera l'AS Rome de José Mourinho en Ligue Europa. Keystone

José Mourinho pour pimenter l'automne européen de Servette

Le Servette FC affrontera des adversaires accrocheurs mais peu prestigieux dans les phases de groupe de la Ligue Europa. Une qualification semble néanmoins abordable aux côtés de la Roma.

Des adversaires accessibles mais difficiles à gérer, notamment en déplacement, et peu sexy: le tirage au sort de la Ligue Europa laisse Servette avec de nombreux sentiments contrastés, sinon avec de grandes ambivalences...

Pour leur grand retour en Ligue Europa, les Genevois affronteront dans le groupe F:

AS Rome (Ita)

Slavia Prague (Tch)

Sheriff Tiraspol (Mol)

C'est faisable...

En un certain sens, la main innocente de John O’Shea, ancien défenseur de Manchester United, n’a pas été trop cruelle envers le Servette FC. Outre la Roma de José Mourinho, finaliste malheureuse de la dernière édition, les Grenat peuvent s’estimer heureux d'affronter le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol. Il n’est pas aberrant de penser que René Weiler et ses joueurs ont les moyens de devancer les Tchèques et les Moldaves pour accrocher la deuxième place synonyme de barrage en février. Précisons que le troisième de ce groupe sera reversé en Conference League.

... mais pas gagné

ni confortable

Malgré un début poussif en championnat – nul à domicile contre la Salernitana et défaite à Vérone -, la Roma est bien l’une des meilleures équipes du continent. Renforcée cet été par les arrivées de Romelu Lukaku, Leandro Paredes, Houssem Aouar ou encore Renato Sanchez, l'équipe de José Mourinho a les moyens de jouer la victoire dans cette Europa League qu’elle affectionne, et qu'elle a laissée filer aux tirs au but face à Séville lors de la dernière finale.

Le Slavia Prague est plus difficile à évaluer. Victorieux de la Coupe de la République tchèque en mai dernier, le club de la capitale reste l'un des plus titrés du pays. Il a éliminé deux clubs ukrainiens, Dniepropetrosvk et Zorya, pour se hisser dans cette phase de poules. Avec cinq victoires et un nul lors des six premières journées, le Slavia a, contrairement au Servette FC, réussi son entame en championnat. Il est présent sur la scène européenne depuis 2016, sans discontinuer.

Enfin, le Sheriff Tiraspol doit sa présence à son succès en play-off face à Ki, l’équipe des Iles Feroe. Il y a deux ans, les Moldaves avaient stupéfié le monde du football avec une victoire 2-1 à Madrid face au Real en phase de poules de la Ligue des champions. Véritable légion étrangère (Brésil, Côte d'Ivoire, etc), le Sheriff a, semble-t-il, perdu beaucoup de sa superbe depuis ce coup d’éclat en 2021. Mais il sait «accueillir» et n'a pas l'habitude de surestimer ses adversaires.

