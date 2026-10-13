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Ce joueur de fléchettes a dérapé au tournoi de Bâle

Deux pros se sont livrés à une violente passe d’armes lors d’un tournoi organisé à Bâle. L’Autrichien Mensur Suljovic a ensuite provoqué l’indignation.

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La star autrichienne des fléchettes Mensur Suljovic s’en est violemment prise à son adversaire Ross Smith devant le public. «Mais de quoi se plaint ce type?! Il n’a qu’à jouer, sinon il peut directement rentrer chez lui», a lancé Suljovic au micro du présentateur Philip Brzezinski, après sa victoire face à l’ancien champion d’Europe.

Le joueur autrichien n’a pas pu s’empêcher de faire une remarque sexiste. «Ce sont les femmes qui se plaignent, désolé. On ne fait pas ça quand on perd», a-t-il déclaré dans la soirée, lors de cette étape du circuit européen organisée à Bâle. Des propos qui lui ont valu des sifflets et des huées de la part du public.

La scène en vidéo: Vidéo: twitter

Plus tôt dans l’après-midi, Suljovic, 54 ans, avait remporté son duel face à Smith sur le score serré de 6 à 5. Pendant la rencontre, il avait à plusieurs reprises cherché à monter le public contre son adversaire. Un comportement que le Britannique n’a pas apprécié. «Évidemment, je ne peux pas savoir ce qu’il fait dans mon dos lorsque je lance mes fléchettes, à part à travers les réactions du public. S’il veut se comporter comme un parfait idiot, c’est son problème. Le karma finira par le rattraper», a écrit Ross Smith sur X.

Après s’être qualifié pour les demi-finales, Suljovic a été interrogé sur cet incident par le présentateur Philip Brzezinski. «J’ai besoin de votre soutien. Sans vous, je n’arrive à rien», a répondu l’Autrichien en s’adressant aux spectateurs.

Le présentateur lui a toutefois fait savoir qu’il ne partageait pas son avis, estimant que son comportement était allé «trop loin». Mensur Suljovic a finalement été éliminé en demi-finale. Le tournoi a été remporté par le Gallois Jonny Clayton.

(jcz/abu/t-online.de)

