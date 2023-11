Toutes les dates mentionnées sont données à titre indicatif. Veuillez consulter les sites des stations ou des domaines pour vérifier l'enneigement et les ouvertures avant de vous rendre sur les lieux.

Le vendredi 8 décembre 2023, puis tous les week-ends jusqu'au dimanche 17 décembre 2023, et enfin tous les jours du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 24 mars 2024

Les week-ends et mercredi du 9 au 20 décembre 2023 (ouverture partielle), puis tous les jours du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 31 mars 2024 (ouverture en matinée la dernière semaine)

Du 14 décembre au 2 avril 2023 (fermeture les lundis et mardis, sauf vacances scolaires vaudoises)

Tous les jours du mercredi 8 novembre 2023 au mardi 30 avril 2024 (pistes Scex Rouge et Dôme, puis ouverture progressive)

Les week-ends à partir du samedi 18 novembre 2023, puis tous les jours du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 14 avril 2024 (le secteur de Sorebois sera également ouvert le 8 décembre et du 11 au 15 décembre 2023)

Les week-ends du 2/3, 8/9/10 et 16/17 décembre 2023 puis tous les jours du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 7 avril 2024 (ouverture partielle à partir du 25 mars)

Le week-end du 11/12 novembre (avec la piste de l'Ours jusqu'à l'intermédiaire), puis tous les week-ends, et enfin tous les jours du vendredi 8 décembre 2023 au dimanche 14 avril 2024

Le week-end du 11/12 novembre (avec la piste du Plan du Fou de Siviez), puis tous les week-ends, et enfin tous les jours du vendredi 8 décembre 2023 au dimanche 14 avril 2024

Le week-end du 10/11/12 novembre, puis tous les week-ends du mois, et enfin tous les jours du samedi 2 décembre 2023 au dimanche 21 avril 2024

D'autres pistes s'apprêtent à ouvrir dans les prochaines semaines, l'occasion pour nous de faire le point sur les dates d'ouverture des principales stations en Suisse romande (sous réserve de modification et selon les conditions météorologiques).

Matthias Aebischer est journaliste. Il est connu en Suisse alémanique pour avoir été le présentateur du téléjournal et d'autres émissions de la SRF dans les années 2000. Âgé de 56 ans (si, si!), il est conseiller national depuis 2011.

