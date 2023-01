Lara Gut-Behrami a remporté son 36e succès en Coupe du monde lors du Super-G de St-Anton dimanche. Image: keystone

Une 36e victoire pour Lara Gut-Behrami en Coupe du monde!

La Tessinoise a remporté sa 36e course en Coupe du monde ce dimanche lors du Super-G de St-Anton. Trois autres Suissesses dans le top 15.

Lara Gut-Behrami a remporté le 2e Super-G de St-Anton (Autriche). La Tessinoise a privé les Italiennes d'un triplé en devançant Federica Brignone, Marta Bassino et Elena Curtoni.

Plus de quatorze ans d'écart entre sa première victoire en Coupe du monde à St-Moritz et ce 36e succès dans le Tyrol avec un nouveau record à la clef pour «LGB». De décembre 2008 à janvier 2023 et une longévité qui impressionne.

Sacrée dimanche à St-Anton, Lara Gut-Behrami a gagné sa première course en Coupe du monde en 2008. Image: keystone

Ce qui impressionne aussi chez la skieuse de Comano, c'est cette capacité à poser son ski dans les courbes rapides. Une fois passé le Eisfall, Lara Gut-Behrami s'est régalée. Malgré toute leur bonne volonté, les Transalpines n'ont pas pu rattraper la championne olympique. Et dire que dans l'aire d'arrivée, la Tessinoise de 31 ans n'affichait pas un sourire éclatant, imaginant que son chrono pourrait être battu.

Bonnes performances suisses

Si les Italiennes ont fait très fort, les Suissesses ont réussi une assez bonne course. Eliminée la veille, Michelle Gisin s'est bien reprise avec une belle 6e place à 0''99. L'Obwaldienne aurait pu prétendre à mieux sans un dernier secteur raté, mais nul doute qu'elle est contente de ce résultat dominical.

Trois autres Suissesses ont intégré le top 15. Corinne Suter s'est classée 10e, Jasmine Flury juste derrière au 11e rang et Priska Nufer 14e provisoire.

Le classement de ce Super-G source: txt

Excellente 2e samedi, Joana Hählen a malheureusement connu l'élimination. A nouveau très rapide à la sortie du vertigineux Eisfall, la Bernoise n'a pas pu négocier les courbes qui ont suivi.

A noter également que Sofia Goggia n'a pas pris le départ après sa chute de samedi. La Bergamasque préfère se réserver pour les courses de Cortina. (ats/yog)