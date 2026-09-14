La skieuse transalpine a remporté le globe du super-G la saison dernière. Keystone

Mystérieux malaise: cette star du ski écourte son entraînement

La saison de ski alpin débute dans un peu plus d’un mois. L'Italienne entend retrouver les avant-postes, mais sa préparation connaît un contretemps.

Benjamin Zurmühl / t-online

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Sofia Goggia a dû écourter son camp d’entraînement en Argentine. La Fédération italienne de ski (FISI) a annoncé que la skieuse avait ressenti un malaise et qu’elle avait décidé, en accord avec le staff médical, de ne pas poursuivre sa préparation.

L’Italienne est donc rentrée au pays afin de subir des examens complémentaires. Son programme initial prévoyait pourtant qu’elle poursuive sa préparation au Chili après son séjour en Argentine, afin d’aborder la nouvelle saison dans les meilleures conditions.

La Coupe du monde de ski alpin débutera dès le week-end des 24 et 25 octobre. Comme le veut la tradition, la saison s’ouvrira à Sölden, en Autriche, avec le géant, avant une pause de plusieurs semaines. À partir de la mi-novembre, les épreuves s’enchaîneront ensuite à un rythme hebdomadaire, avec des étapes à Levi, en Finlande, puis à Gurgl, en Autriche, et enfin à Killington, aux États-Unis.

Sofia Goggia fait partie des grandes favorites dans les disciplines de vitesse, la descente et le super-G. Cette année, lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, elle a décroché la médaille de bronze, après l’argent obtenu à Pékin quatre ans plus tôt et l’or remporté à Pyeongchang il y a huit ans. La saison dernière, l’Italienne s’est adjugé le classement de la Coupe du monde de super-G. Elle a également terminé septième du classement de la descente, une discipline qu’elle avait dominée entre 2020 et 2023.

(jcz/t-online)