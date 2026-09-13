en partie ensoleillé22°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Le ski se déchire autour de son événement phare

SAALBACH-HINTERGLEMM, AUSTRIA - FEBRUARY 15: Wendy Holdener of Team Switzerland poses with her second place silver medal in the Audi FIS Alpine World Ski Championships - Women&#039;s Slalom during the ...
Wendy Holdener et ses trois médailles d'argent aux Mondiaux de Saalbach en 2025.Getty Images Europe

Le ski se déchire autour de son événement phare

La Fédération internationale de ski (FIS) veut organiser ses Championnats du monde de ski alpin et de ski nordique chaque année, hors année olympique. Un projet qui est loin de faire l'unanimité.
13.09.2026, 19:0313.09.2026, 19:03
Romuald Cachod

La saison n’a pas encore commencé qu’un sujet brûlant agite déjà le monde du ski: le calendrier des Championnats du monde de ski alpin et de ski nordique.

La Fédération internationale de ski (FIS) entend organiser ses deux événements phares non plus tous les deux ans, lors des années impaires comme c’est le cas actuellement, mais bien chaque année hors année olympique, à l’image du biathlon.

Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Commentaire
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO

De fait, le ski pourrait avoir droit à un grand rendez-vous chaque année à partir de 2032, voire avant si tout s’imbrique parfaitement. Ce qui, pour l’instant, ne semble pas être le cas.

Le projet divise profondément les dirigeants et les athlètes des différentes fédérations nationales. D’après Blick, Swiss-Ski se montre favorable à l’idée, son co-directeur général Diego Züger ayant déclaré: «Il faut que le ski puisse être proposé aux sponsors et aux détenteurs de droits télévisés sous la forme d’une offre attractive».

Les partisans du projet insistent sur les revenus supplémentaires que le ski pourrait tirer d’une telle réforme.

Cependant, des voix s’élèvent contre ce bouleversement majeur du calendrier. Selon elles, l’organisation des Mondiaux chaque année diminuerait la valeur de l’événement et des titres décernés. Faute de cette rareté qui fait aujourd’hui leur force, les Championnats du monde pourraient perdre en importance.

Plusieurs grands noms du ski ont déjà émis des critiques, à l’instar de Dominik Paris et de Johannes Klaebo, ce dernier ayant déclaré à la NRK:

«Je suis sceptique. Les Championnats du monde doivent être suffisamment rares pour avoir une véritable signification. Je ne suis pas convaincu que le biathlon fasse le bon choix en organisant les siens tous les ans.»
Johannes Klaebo
260312 Johannes Hosflot Klaebo of Norway competes in men s classic technique sprint quarter final during the FIS Cross-Country World Cup on March 12, 2026 in Drammen. Photo: Marius Simensen / BILDBYRA ...
Klaebo a décroché six médailles d’or, dont quatre individuelles, lors des derniers Mondiaux de ski nordique.Image: www.imago-images.de

La Fédération autrichienne de ski (ÖSV) est également contre un projet qu’elle juge surprenant. «Les Mondiaux doivent rester un événement exceptionnel. De notre point de vue, une organisation quasi annuelle comporte un risque important de banalisation et, par conséquent, de dévalorisation progressive de la portée d’un titre de champion du monde», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Certains sports individuels comme le cyclisme et le judo organisent leurs Mondiaux tous les ans, y compris les années olympiques. Dans ces disciplines, il n’y a pourtant aucun titre décerné au rabais.

Est-ce donc simplement une affaire de coutumes difficiles à changer? De traditions auxquelles il faudrait se tenir? Pas sûr.

Si les médailles mondiales ont autant d’importance pour les cyclistes et les judokas, malgré des Championnats du monde organisés chaque année, c’est notamment parce qu’ils ne disposent que d’une seule occasion par an de les décrocher: une course en ligne très ouverte en cyclisme, une seule compétition individuelle par catégorie en judo.

Le ski ouvre la porte aux athlètes russes
Le ski ouvre la porte aux athlètes russes

A l’inverse, la multiplicité des disciplines en ski peut permettre à des polyvalents comme Marco Odermatt et Johannes Klaebo de rafler plusieurs médailles individuelles au cours d’une même édition. D’autant que les quotas drastiques imposés aux meilleures nations donnent parfois l’impression qu’il est plus facile de s’imposer en Coupe du monde.

D’une certaine manière, en cyclisme comme en judo, la rareté du titre semble donc préservée. Tout comme en hockey sur glace, où il faut franchir chaque année de nombreux obstacles pour soulever le trophée. La Suisse le sait mieux que quiconque.

Pour le ski, un juste milieu pourrait être trouvé en s’inspirant de l’athlétisme. World Athletics a lancé ce week-end son premier Ultimate Championship, un format réduit et beaucoup plus moderne de ses Mondiaux, pour justement compenser les années sans Championnats du monde. Mais n’était-ce déjà pas là le rôle des finales de fin de saison?

Plus d'articles sur le sport
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
de Timo Rizzi
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
1
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
1
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
1
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Les attentats du 11 septembre
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Servette plonge le Lausanne-Sport au fond du classement
Vainqueur du derby lémanique sur le plus petit des scores, dimanche à la Tuilière, le Servette FC se donne de l’air et laisse à son adversaire du jour, le LS, sa place de lanterne rouge.
Servette a enlevé un morne derby lémanique dimanche à la Tuilière lors de la 8e journée de Super League. Les Genevois ont battu Lausanne 1-0 grâce à un penalty transformé par Kingstone Mutandwa à la 52e.
L’article