Coup de tonnerre aux Mondiaux de ski en Valais: le président démissionne
Claude-Alain Schmidhalter, président du comité d'organisation des Mondiaux 2027 de Crans-Montana de ski alpin et vice-président de Swiss-Ski, a annoncé sa démission ce mercredi, dans la foulée de sa suspension provisoire.
On annonçait ce mercredi matin la suspension provisoire de Claude-Alain Schmidhalter, président du comité d'organisation des Mondiaux de ski alpin de Crans-Montana en 2027. Le Valaisan est aussi vice-président de Swiss-Ski. Dans la foulée, il a annoncé la démission de ses deux postes, dans un communiqué:
«Je prends acte de la décision de Swiss-Ski et du comité d’organisation des championnats du monde de ski 2027 de me suspendre provisoirement de mes fonctions jusqu’à nouvel ordre et je la respecte. J’en tire les conséquences en démissionnant, avec effet immédiat, de mes fonctions.»
«Je ne prends pas cette décision parce que j’aurais quelque chose à me reprocher», précise-t-il.
«Je la prends parce que les Championnats du monde ont aujourd’hui besoin de clarté»
Claude-Alain Schmidhalter devra se présenter, le 27 octobre, devant le tribunal d'arrondissement de Brigue. Il est accusé, avec un comparse, d'une fraude financière dans la gestion d'une entreprise, qui n'a rien à voir avec le monde du ski.
(ats/yog)
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