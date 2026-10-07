Claude-Alain Schmidhalter est provisoirement suspendu de son poste de président du comité d'organisation des Mondiaux de ski alpin 2027. image: Keystone

Le boss des Mondiaux de ski de Crans-Montana suspendu provisoirement

Claude-Alain Schmidhalter, président du comité d'organisation des Mondiaux 2027 de ski alpin à Crans-Montana, est provisoirement suspendu de cette fonction. En cause: l'accusation, contre lui, d'une fraude dans la gestion d'une entreprise.

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Claude-Alain Schmidhalter est provisoirement suspendu de ses fonctions de président du comité d’organisation des championnats du monde de ski alpin 2027 à Crans-Montana. Il en va de même de son poste de vice-président de Swiss-Ski.

Cette décision a été prise par le comité directeur des Mondiaux et le présidium de Swiss-Ski, précisent les deux entités dans un communiqué de presse commun diffusé mercredi matin.

«Cette mesure vise à préserver l’intégrité et la capacité d’action des deux organisations»

Le comité directeur des championnats du monde sera dirigé, ad intérim, par son vice-président Sébastien Rey, le représentant de l’Association des communes de Crans-Montana au sein du comité et par Diego Züger, membre du comité directeur et co-CEO de Swiss-Ski.

Procès le 27 octobre

Cette décision fait suite à la mise en accusation de Claude-Alain Schmidhalter par le ministère public valaisan. Cette mesure provisoire restera en vigueur jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal d'arrondissement de Brigue.

Le Haut-Valaisan devra se présenter, le 27 octobre, devant la justice valaisanne. Il est accusé, avec un comparse, d'une fraude qui n'a rien à voir avec le monde du ski.

Claude-Alain Schmidhalter (à droite) est accusé d'une fraude, mais qui n'a rien à voir avec le ski. Image: KEYSTONE

Pas de prison ferme demandée

Les deux hommes ont été mis en examen par le Ministère public (MP) pour des faits concernant la gestion d'une entreprise d’ingénierie située dans le Haut-Valais, dont Claude-Alain Schmidhalter est le propriétaire, selon une information du Blick confirmée à Keystone-ATS.

Selon l’acte d’accusation, le représentant du MP plaidera pour une peine de 23 mois d’emprisonnement avec sursis durant 3 ans, une amende de 10 000 francs et une somme de 55 000 francs comme réparation pour la victime.

Une question d'indemnisation

L'actuel vice-président de Swiss Ski et son ancien associé avaient convenu d’une indemnisation en cas de départ à la retraite, à verser par celui qui resterait seul maître à bord de l'entreprise.

Si un versement a bien eu lieu, celui-ci a été inférieur à ce qu'il aurait dû être, selon le MP. Pour éviter de verser la totalité de la somme, les prévenus auraient réduit les bénéfices de l’entreprise en les transférant vers une autre société. L’associé parti à la retraite aurait ainsi subi un préjudice de plus de 300 000 francs, selon l'acte d'accusation.

«Un travail remarquable et irréprochable»

«Claude-Alain Schmidhalter conteste fermement les accusations portées à son encontre et aborde avec confiance l’audience prévue à la fin du mois d’octobre», précise encore le communiqué du jour.

«En sa qualité de vice-président de Swiss-Ski et de président du comité directeur des championnats du monde, il a accompli depuis de nombreuses années un travail remarquable et irréprochable, dont nous lui sommes extrêmement reconnaissants», concluent Peter Barandun, président de Swiss-Ski, et Sébastien Rey, vice-président de l'association Crans-Montana 2027.

(ats/yog)