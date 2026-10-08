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Ski alpin: un volcan en éruption surprend les skieurs italiens

Vidéo: extern / rest

Un spectacle hors norme surprend les descendeurs italiens

Le groupe de vitesse italien était en plein entraînement en Amérique du Sud lorsqu’un phénomène spectaculaire a soudain surgi.
08.10.2026, 09:4008.10.2026, 09:40

Dans un peu moins de deux mois désormais, les spécialistes de vitesse débuteront leur saison en Amérique du Nord. Ils disputeront un Super-G à Copper Mountain, avant de se rendre une semaine plus tard à Beaver Creek pour deux descentes et un Super-G.

En attendant, l’heure est à la préparation. Comme chaque année, de nombreux athlètes la poursuivent en Amérique du Sud. C’est notamment le cas des skieurs italiens, qui étaient au Chili ces dernières semaines avant de rentrer en Italie il y a quelques jours.

Juste avant de regagner le continent européen, les descendeurs transalpins, composés entre autres de Mattia Casse, Florian Schieder et Christof Innerhofer, ont eu la surprise de voir le volcan Nevados de Chillán, sur lequel ils s’entraînaient, entrer en éruption.

Les images ⬇️

Vidéo: extern / rest

Malgré l’immense nuage de cendres planant au-dessus des pistes, le groupe de vitesse a pu obtenir le feu vert pour s’entraîner, les autorités chiliennes estimant qu’il n’y avait aucune menace directe, à condition de respecter les distances de sécurité.

La scène a donné lieu à des images spectaculaires, publiées sur les réseaux sociaux par Guglielmo Bosca, dont le principal fait d’armes reste une deuxième place en super-G à Garmisch-Partenkirchen, juste devant Loïc Meillard.

Sur les séquences, la fumée reste en toile de fond, sans s’avancer au-dessus des pistes ni perturber la visibilité des athlètes. La météo semble radieuse. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Lors de leur stage de préparation, les Transalpins ont parfois connu des conditions difficiles et n’ont pas pu skier certains jours en raison des précipitations et du mauvais temps.

(roc)

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Parmelin dans tous ses états!

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