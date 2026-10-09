Roger Federer et Stan Wawrinka en Coupe Davis. Image: KEYSTONE

Federer va manquer les adieux de Wawrinka

Le tournoi de Bâle prépare un grand hommage à Stan Wawrinka. Des surprises sont prévues, mais Roger Federer ne sera pas de la partie.

Simon HÄring et Jakob Weber / Ch media

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Stan Wawrinka s’apprête à disputer sa toute dernière compétition sur le sol suisse. Ce sera à Bâle, à la fin du mois d’octobre. Le Vaudois aura alors droit à ce que Roger Federer avait refusé: un grand hommage lors du plus grand tournoi du pays.

Ancien ramasseur de balles à Bâle, Federer, devenu par la suite le recordman de titres aux Swiss Indoors (dix victoires), avait en effet décliné une cérémonie d’adieu après sa retraite, quelques semaines plus tôt à la Laver Cup.

Wawrinka, lui, sera bel et bien célébré dans la cité rhénane. La manière dont cet hommage se déroulera reste secrète. «Il sera organisé comme une surprise pour Wawrinka et le public», indique l'organisation.

Stan Wawrinka est attendu à Bâle, au contraire de Roger Federer. image: keystone

Deux demi-finales à Bâle

La carrière de Wawrinka est jalonnée de grands triomphes: il a remporté trois tournois du Grand Chelem (l’Open d’Australie en 2014, Roland-Garros en 2015 et l’US Open en 2016), est devenu champion olympique en double avec Federer en 2008 et a conduit la Suisse à la victoire en Coupe Davis en 2014. Il a atteint la troisième place mondiale et a fait partie de l’élite du tennis pendant deux décennies.

A Bâle, le succès lui a pourtant toujours échappé. En 17 participations, Wawrinka n’a atteint les demi-finales qu’à deux reprises, en 2006 et 2017. A l’inverse, il a été éliminé dès le premier tour neuf fois.

Le programme reste secret

Les Swiss Indoors lui déroulent néanmoins le tapis rouge. Le tournoi annonce un «événement historique». Le public peut s’attendre à «une soirée riche en émotions, en souvenirs, en surprises et en moments magiques». Il aura une dernière occasion d’admirer son revers à une main, sans doute l’un des plus beaux du circuit.

Roger Federer ne figurera toutefois pas parmi les surprises, selon les informations recueillies par le Schweiz heute, titre du groupe CH Media auquel watson appartient, auprès de son entourage. Il ne se rendra pas non plus aux Swiss Indoors cette année. Il manquera ainsi la dernière apparition de Wawrinka sur le sol suisse. Contactés pour savoir si «RF» avait été invité, les Swiss Indoors n’ont pas donné suite à notre sollicitation.

Cette absence n’a pas grand-chose à voir avec Stan Wawrinka. Federer n’a plus disputé les Swiss Indoors depuis son 103e et dernier titre décroché en novembre 2019, à Bâle. En 2020 et 2021, le tournoi avait été annulé en raison de la pandémie. Un an plus tard, Federer avait acté sa retraite, environ cinq semaines avant les premiers échanges dans la cité rhénane.

A l’époque, Roger Brennwald, directeur du tournoi, avait évoqué la possibilité d’une cérémonie d’adieu, déclarant: «L’immense communauté de fans se réjouit de voir la légende entrer dans le faisceau des projecteurs de Bâle». Peu après, Federer et les Swiss Indoors avaient finalement annoncé que le joueur ne se sentait pas encore émotionnellement prêt à participer à une telle cérémonie. «Cette célébration aura une signification toute particulière pour moi et elle arrive trop peu de temps après la Laver Cup», avait-il déclaré.

Les projecteurs braqués sur Wawrinka

A l’été 2023, Federer avait expliqué au Schweiz heute qu’il ne souhaitait pas de cérémonie d’adieu lors de «son» tournoi. Pour celui qui a grandi à proximité immédiate de la halle Saint-Jacques, «le conte de fées était arrivé à son terme».

Federer avait alors déclaré: «Je reviens toujours avec grand plaisir à Bâle pour passer du temps avec ma famille et mes amis. Un jour, je reviendrai aussi au stade pour regarder du tennis». S’il décide de revenir, ce ne sera plus en tant qu’attraction, mais comme simple spectateur. Et certainement pas pour voler la vedette à Wawrinka lors de sa soirée d’adieu.

Lorsque son ami d’enfance Marco Chiudinelli a fait ses adieux au tennis à Bâle, Federer, qui était encore un joueur en activité, se trouvait dans les tribunes. image: keystone

Federer présent à Genève

Wawrinka et Federer partageront tout de même une dernière fois le court le 19 décembre, lors de One Last Backhand, une exhibition d’adieu organisée à Palexpo. Andy Murray et Gaël Monfils seront également de la partie.

Les Swiss Indoors, eux, ne sont pas une exhibition. A Bâle, il sera encore question de points et de victoires. Bref, de compétition. Ce sera la dernière occasion d’admirer son revers à une main sur le sol suisse, non pas comme un souvenir, mais comme une arme active, toujours capable de malmener ses adversaires, y compris ceux de la nouvelle génération.