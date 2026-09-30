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Tennis: Federer pourrait changer de rôle à la Laver Cup

Tennis legend Roger Federer, center, and CEO of Rolex Jean-Frederic Dufour, left, react after the Laver Cup tennis tournament in London, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Maja Smiejkowska) Roger Feder ...
Roger Federer a été acclamé par le public de l'O2 Arena lors de la Laver Cup cette année.Keystone

Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup

L'ancien Bâlois, qui a créé la compétition en 2017, pourrait bientôt se rapprocher du terrain en endossant un rôle qui fait rêver de nombreux fans.
30.09.2026, 11:5630.09.2026, 11:56
Julien Caloz
Julien Caloz

La Laver Cup ne se contente pas de réunir quelques-uns des meilleurs joueurs du monde sur le court. Il se passe également beaucoup de choses en coulisses. Le rassemblement du week-end dernier à Londres en a une nouvelle fois été la preuve. On a notamment appris que Roger Federer disposait de sa propre loge à l’O2 Arena, tandis que les déclarations de son agent de longue date, Tony Godsick, en conférence de presse ont également fait beaucoup parler.

Godsick a notamment répondu à une question qui revient fréquemment ces dernières années: Roger Federer deviendra-t-il capitaine de l'équipe Europe en Laver Cup? «Un jour, Roger est prêt à devenir capitaine. Le lendemain, il dit qu’il ne pourra pas l’être avant dix ans. Il a quatre enfants et beaucoup de choses à gérer», a expliqué Tony Godsick, avant d'ajouter:

«Personnellement, j’aimerais vraiment le voir devenir capitaine, mais on verra quand le moment sera venu»

L'Américain a ensuite affirmé: «Ce que je peux vous dire, c’est qu’un jour, il sera capitaine, c’est certain.» Puis il s'est corrigé: «Enfin, j’espère. Rien n’est jamais certain.» Il a enfin livré une anecdote qui résume l'implication de «RF» pour la compétition et son amour intact pour le tennis.

«Lorsque nous avons reçu le programme du vendredi (réd: les line-up des matchs de la journée, c’est-à-dire l’ordre des rencontres et surtout les joueurs choisis pour chaque match), je le lui ai envoyé immédiatement et il a commencé à l’analyser en détail. Il pourrait donc être prêt à devenir capitaine dès demain, sans aucun doute.»

Actuellement, Team Europe est dirigée par Yannick Noah, avec Tim Henman comme vice-capitaine. Mais il pourrait bien y avoir du changement dans les années à venir.

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