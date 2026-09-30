Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
La Laver Cup ne se contente pas de réunir quelques-uns des meilleurs joueurs du monde sur le court. Il se passe également beaucoup de choses en coulisses. Le rassemblement du week-end dernier à Londres en a une nouvelle fois été la preuve. On a notamment appris que Roger Federer disposait de sa propre loge à l’O2 Arena, tandis que les déclarations de son agent de longue date, Tony Godsick, en conférence de presse ont également fait beaucoup parler.
Godsick a notamment répondu à une question qui revient fréquemment ces dernières années: Roger Federer deviendra-t-il capitaine de l'équipe Europe en Laver Cup? «Un jour, Roger est prêt à devenir capitaine. Le lendemain, il dit qu’il ne pourra pas l’être avant dix ans. Il a quatre enfants et beaucoup de choses à gérer», a expliqué Tony Godsick, avant d'ajouter:
L'Américain a ensuite affirmé: «Ce que je peux vous dire, c’est qu’un jour, il sera capitaine, c’est certain.» Puis il s'est corrigé: «Enfin, j’espère. Rien n’est jamais certain.» Il a enfin livré une anecdote qui résume l'implication de «RF» pour la compétition et son amour intact pour le tennis.
Actuellement, Team Europe est dirigée par Yannick Noah, avec Tim Henman comme vice-capitaine. Mais il pourrait bien y avoir du changement dans les années à venir.