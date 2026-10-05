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ATP Pékin: Medvedev tire une balle sur les spectateurs

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Medvedev a été disqualifié pour ça

Le tennisman russe a tiré, de rage, une balle sur des spectateurs en demi-finale du tournoi de Pékin contre Novak Djokovic, ce lundi. Un geste qui lui a valu une disqualification.
05.10.2026, 17:0205.10.2026, 17:02

Le Serbe Novak Djokovic (11e mondial) s'est qualifié lundi pour la finale de l'ATP 500 de Pékin après la disqualification de son adversaire Daniil Medvedev (5e) en fin de deuxième set, au terme d'un match jusque-là de très haute volée.

Alors qu'il était mené 7-5, 5-3, 15-15 par le Serbe, Medvedev a eu un geste d'humeur aux lourdes conséquences: le Russe a renvoyé une balle – violemment, avec sa raquette – vers les spectateurs assis derrière lui. Cette balle venait de rebondir contre les panneaux publicitaires au fond du court. Sur la vidéo, on voit le spectateur, assis sur son siège, se tenir l'œil de douleur. Un peu plus tard, il quitte difficilement la salle, avec l'aide d'une autre personne qui le guide à travers les travées.

La séquence en vidéo

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Quelques instants après cet incident, l'arbitre de chaise a signifié à Daniil Medvedev sa disqualification, validant par la même le billet de Djokovic pour sa première finale depuis celle en janvier de l'Open d'Australie (perdue contre Carlos Alcaraz). Mardi, le Serbe de 39 ans tentera de décrocher le 102e titre de sa carrière, contre l'Australien Alex De Minaur (9e).

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Cet incident, lundi, a dû rappeler de mauvais souvenirs à Novak Djokovic: à l'US Open 2020, il avait été disqualifié du tournoi, en 8e de finale face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, après avoir touché une juge de ligne près du visage en lançant, frustré, une balle avec sa raquette. Cette fois, à Pékin, c'est son adversaire qui a craqué.

(afp/yog)

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