Aryna Sabalenka pourrait-elle bientôt gagner moins que les hommes? image: Getty

La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher

L’organisation professionnelle du tennis féminin est en pleine crise financière. Une situation qui pourrait la contraindre à renoncer à son plus grand principe.

Simon HÄring / CH Media

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Les chiffres sont alarmants. Ils indiquent clairement que la WTA est au bord du gouffre. Selon le Telegraph, l’organisation professionnelle du tennis féminin s’attend pour l’année en cours à une perte de 23 millions de dollars, tandis que ses liquidités ne s’élèveraient plus qu’à 15 millions.

La situation financière, tendue depuis des années, s’est encore aggravée avec la rupture prématurée de l’accord avec l’Arabie saoudite pour l'organisation des WTA Finals à Riyad. Le royaume saoudien était bien plus qu’un simple pays hôte: le contrat conclu avec le fonds souverain PIF a rapporté 150 millions de dollars dans les caisses en trois ans.

Cette délocalisation était toutefois très controversée. Les icônes du tennis Chris Evert et Martina Navratilova ont toujours exprimé publiquement leur opposition à l’Arabie saoudite, en raison de la situation des droits humains, notamment pour les femmes et les personnes LGBTQ. On ignore dans quelle mesure ces critiques ont pesé dans la décision de mettre fin prématurément à la collaboration.

Le déplacement du tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de l’année à Indian Wells règle la question éthique, mais aggrave le déséquilibre financier.

La fusion avec l’ATP a échoué

Une autre source importante de revenus va également bientôt prendre fin. En 2023, la WTA a vendu 20% de ses activités commerciales à la société d’investissement CVC pour 150 millions de dollars. Cette somme est versée en cinq tranches annuelles de 30 millions de dollars, la dernière étant prévue pour 2027. Cette injection de liquidités a donné un peu d’air à la WTA, sans toutefois résoudre ses problèmes structurels.

Le Masters de fin de saison n'aura pas lieu à Riyad cette année. image: keystone

Même un rapprochement des activités commerciales de la WTA et de l’ATP, l’organisation professionnelle du tennis masculin, comme l’avait suggéré Roger Federer, a pour l’instant échoué. L’ATP étant dans une situation financière nettement meilleure, la WTA ne devait recevoir que 20% des actifs existants, contre 80% pour l’ATP. A cela s’ajoutaient des coûts élevés prévus pour la création de la société commune.

Pour assurer sa survie, la WTA devra peut-être bientôt renoncer à ce dont elle est le plus fière: l’égalité des dotations entre les femmes et les hommes. Cette exigence est au cœur de son identité depuis sa création en 1973.

La WTA sort le portefeuille

Certes, les quatre tournois du Grand Chelem versent les mêmes sommes aux femmes et aux hommes. Mais lors d’autres grands tournois communs, comme à Miami ou à Madrid, les joueuses ne reçoivent parfois qu’environ 40% de ce qui est distribué aux hommes. Pour respecter son principe d’égalité, la WTA tente de combler ces écarts avec ses propres moyens. Rien qu’en 2023, elle aurait consacré 30 millions de dollars à cet effort.

Cette volonté d’égalité se heurte à une réalité économique impitoyable: dans la plupart des tournois communs, le tennis féminin génère nettement moins de revenus que le tennis masculin. Jusqu’à présent, la WTA n’est pas parvenue à combler cet écart, que ce soit au niveau des droits TV, du sponsoring et du marketing.

Les tournois du Grand Chelem se portent bien

Pourtant, le tennis féminin ne manque pas d’attractivité. Des joueuses comme Coco Gauff, Naomi Osaka ou Emma Raducanu sont des figures connues dans le monde entier, capables de signer des contrats de sponsoring lucratifs. La WTA peine toutefois à exploiter ce potentiel. Alors que l’ATP s’appuie sur 18 partenaires commerciaux, elle n’en compte que six.

Comment l'organisation peut-elle être autant en difficulté dans un sport qui génère des milliards? Parce que cet argent ne lui revient que partiellement. Les quatre Majeurs, l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open, empochent environ 1,5 milliard de dollars par an. Ils tirent leurs revenus des droits TV, du sponsoring, de la billetterie et du merchandising, et se portent très bien. Mais ils sont économiquement indépendants et organisés séparément de la WTA et de l’ATP.

Naomi Osaka rayonne bien au-delà des courts de tennis. image: Keystone

Le chaos menace

La WTA leur fournit une part essentielle de leur produit avec des joueuses comme Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff ou encore Belinda Bencic, mais elle ne participe pas directement aux bénéfices. L’ATP, la WTA, la Fédération internationale de tennis (ex-ITF) et les quatre tournois du Grand Chelem défendent chacun leurs propres intérêts économiques.

Aujourd’hui, plus de 1600 joueuses de plus de 80 pays évoluent sur le circuit féminin. Ironie de la situation: pour 2026, l’organisation professionnelle a annoncé une dotation record de 180 millions de dollars.

La WTA coordonne le calendrier, gère le classement mondial, fixe les règles et regroupe une partie des droits TV et commerciaux. Une faillite ne signifierait pas la fin du tennis féminin, mais aurait des conséquences considérables. Elle pourrait entraîner un chaos organisationnel et des litiges concernant les contrats existants.

La WTA est confrontée à une urgence financière. Si elle ne parvient pas rapidement à trouver de nouvelles sources de revenus, elle pourrait devoir commencer par dire adieu à ce qui était autrefois intouchable: l’égalité des dotations.