Le beau geste de Stan Wawrinka pour ce fan gravement malade

Un fan atteint par la maladie de Charcot a profité d'une interview avec la RTS pour adresser une demande au tennisman vaudois. Et celui-ci a répondu.

L'émission «15 Minutes» de la RTS a diffusé un témoignage très touchant ce samedi dans son reportage sur le projet de suicide assisté (euthanasie) que doit présenter le président de la France Emmanuel Macron ces prochains jours. C'est celui de Loïc Résibois, un Français d'une quarantaine d'années atteint par la terrible maladie de Charcot.

«Elle éteint vos muscles les uns après les autres. Elle vous paralise. Vous finissez alité, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, sans pouvoir manger. Et, pour finir, sans pouvoir respirer», explique celui dont les premiers symptômes sont apparus en 2020 et qui doit désormais se déplacer en fauteuil roulant. Les médecins lui ont donné une espérance de vie de seulement trois à cinq ans, alors Loïc Résibois veut s'en aller sans souffrir davantage et a décidé de faire de la fin de sa vie un combat pour l'euthanasie, toujours illégale en France.

Malgré la maladie, cet habitant de Picardie est resté un grand fan de tennis, un sport qu'il pratiquait quand il le pouvait encore. Il a choisi une balle de tennis comme joystick pour son fauteuil roulant. Et il a profité de l'interview de la RTS pour lancer une demande aux deux superstars du tennis suisse:

«Je lance un appel à deux joueurs suisses que j'adore, Roger Federer et Stan Wawrinka, pour qu'ils puissent éventuellement m'envoyer une petite balle dédicacée et que le matin je puisse choisir d'être accompagné soit par Stan soit par Roger pour faire mes petits déplacements»

L'un des auteurs de ce reportage, le journaliste Antoine Harari, a posté l'extrait sur le réseau social X (ex-Twitter) en mentionnant Stan Wawrinka et Roger Federer. Bingo! Le Vaudois a vu le message et y a répondu: «Où puis-je trouver son adresse?», a demandé le vainqueur de trois titres du Grand Chelem, en taguant également Federer.

Loïc Résibois devrait donc recevoir un joli cadeau dans sa boîte aux lettres ces prochains jours. De quoi lui donner quelques forces dans sa lutte contre la maladie et son combat pour la légalisation de l'euthanasie en France.