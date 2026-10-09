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Le pape rétablit la vérité sur Novak Djokovic

Léon XIV a eu une drôle de discussion sur la star du tennis avec le président du Monténégro, qu'il a reçu samedi au Vatican.

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Le pape Léon XIV recevait au Vatican le président du Monténégro, Jakov Milatovic, samedi dernier. Et un moment en particulier de leur rencontre, capté par les caméras, fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre Milatovic offrir une raquette de tennis au souverain pontife. C'est bien joué: Léon XIV est un grand fan de tennis, sport qu'il a pratiqué dans sa jeunesse. Au moment de donner son cadeau, le président monténégrin parle en anglais d'une star de la balle jaune:

«Novak Djokovic vient du Monténégro»

Sur les images (dont des petits bouts sont coupés), le pape rétorque illico, toujours en anglais et de manière très spontanée:

«Il s'identifie comme serbe»

Un recadrage propre en ordre, mais fait avec le sourire. Après ce contre inattendu, le président du Monténégro semble un peu confus, et tente d'argumenter:

«Mais vous savez, il (Djokovic) adore aussi le Monténégro»

En guise de réponse, Léon XIV se contente d'un sobre «Ok», pose la raquette et remercie Milatovic pour le cadeau.

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Cette séquence fait réagir de nombreux internautes, comme le souligne le site Tennis Temple. Tant pour l'audace du pape d'oser «contredire» son interlocuteur, que pour la tentative «tirée par les cheveux» de Jakov Milatovic de rattacher la superstar du tennis au Monténégro. «On ne peut pas revendiquer quelqu'un comme sien quand il représente littéralement la Serbie et y est né», estime par exemple un utilisateur de X.

Evidemment, le pape a raison: Novak Djokovic est serbe, il est né à Belgrade, a toujours fièrement mis en avant sa nationalité et joue pour la Serbie en tennis. Mais Jakov Milatovic n'a pas tort, même si l'assimilation complète du tennisman au Monténégro est un peu exagérée: la famille de Novak Djokovic, du côté paternel, est originaire du Monténégro, bien que serbe ethniquement parlant.

Et c'est vrai aussi que «Nole» adore le petit pays au bord de l'Adriatique: il s'y est marié et, dans une récente interview, il a à chaque fois répondu «Monténégro» aux questions «Où te sens-tu le plus toi-même?» et «où vivrais-tu pour toujours?».

En 2016, le journal L'Equipe est allé faire un reportage dans le village d'origine de la famille Djokovic, à Jasenovo Polje, au centre du Monténégro. Le recordman de titres en Grand Chelem (24) y a encore des cousins. Et, en 2012, il est venu personnellement inaugurer une église orthodoxe dont il a financé la construction. Son grand-père, Vladimir Djokovic, a vécu à Jasenovo Polje. Il est ensuite parti au Kosovo, où est né le père de la star du tennis, Srdjan Djokovic.

La mère de Novak, Dijana Djokovic (née Zagar) est, elle, d'origine croate. Mais elle est née à Belgrade, capitale de la Serbie. Vous suivez?

Au-delà de son aspect cocasse, l'échange sur Djokovic entre le pape et le président monténégrin souligne encore une fois la complexité des identités ethnico-nationales dans l'ex-Yougoslavie. La séparation de la Serbie et du Monténégro en deux Etats indépendants, en 2006, a de quoi rendre la situation encore plus confuse pour un public profane...

Novak Djokovic n'a sûrement pas pensé à toutes ces considérations géopolitiques cette semaine à Pékin: totalement focus sur son tennis, il a décroché un 102e titre sur le circuit principal. Encore un sacre et il égalera Roger Federer. Le record est détenu par Jimmy Connors, avec 109 titres.