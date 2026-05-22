Vidéo: twitter

Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève

Alexander Bublik a été l'acteur d'une scène aussi drôle que rafraîchissante, jeudi soir au Geneva Open.

Plus de «Sport»

Il se passe toujours quelque chose d'insolite dans les matchs d'Alexander Bublik, certainement le tennisman le plus fantasque du circuit. Le Kazakh de 28 ans tente des coups improbables, a des interactions lunaires avec les arbitres ou des spectateurs, ou passe de la colère au fou rire en un claquement doigt.

Son quart de finale du tournoi de Genève contre Arthur Rinderknech, jeudi soir, n'a pas fait exception. Le public du Parc des Eaux-Vives s'est délecté des talents de showman de l'actuel 10e mondial lors d'un moment particulièrement drôle.

Alors que le score est très serré dans le premier set (4-3 pour Rinderknech, 15-15 sur le service de Bublik), Bublik s'apprête à engager. Une spectatrice lui crie, en anglais:

«Bublik, veux-tu m'épouser?»

Le Kazakh ne lève même pas la tête, continue à taper la balle sur la terre battue et lance un sec et très audible: «Jamais!»

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Le public se marre. Le tennisman aussi, toujours tête baissée. Tout à coup, il la relève et fait mine de chercher du regard la spectatrice dans les tribunes. Comme pour savoir si elle mériterait, finalement, une réponse positive. Les spectateurs éclatent de rire.

Bublik conclut son petit jeu de comédien d'un geste de la main, pour faire comprendre qu'après analyse, il n'est pas intéressé. Malgré tout romantique, le vainqueur du tournoi de Gstaad 2025 envoie un bisou, de la main, à son admiratrice. Il rigole encore quelques secondes, sous les applaudissements du public, puis sert enfin.

Alexander Bublik n'est pas pour autant sorti de son match: il l'a remporté en trois manches. Après la partie, le Kazakh est revenu sur cette scène rafraîchissante au micro du speaker du Geneva Open, toujours avec humour:

«Je suis déjà marié, alors j'imagine que je ne peux pas me marier une deuxième fois»

Toujours en tennis👇 Cette petite Suissesse a déjà conquis Roland-Garros

Alexander Bublik, qui a connu une progression impressionnante l'an dernier, n'a pas réussi à enchaîner ce vendredi. Il s'est incliné en demi-finale contre l'Américain Learner Tien (20 ans), au terme d'un gros combat (7 points à 5 au tie-break du troisième set).

Tien défiera en finale, samedi (15h00), l'Argentin Mariano Navone. Dans le dernier carré, le 42e joueur mondial a dominé, à la surprise générale, le triple vainqueur du tournoi Casper Ruud (7-5, 6-2).