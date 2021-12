Vidéo

Un Youtubeur met KO un champion de MMA

Jake Paul a envoyé au tapis Tyron Woodley dans la nuit de samedi à dimanche. Le youtubeur aux 20 millions d'abonnés remporte ainsi son cinquième combat de boxe.

YouTuber devenu boxeur, Jake Paul, a éliminé le champion des poids mi-moyens de l'UFC Tyron Woodley lors d'un combat en Floride samedi 18 décembre. Paul, qui pratique la boxe depuis 2018, a envoyé au tapi son adversaire, champion du monde de 2016 à 2019, au 6e round. La vidéo est devenue virale. 👇

Vidéo: watson

Dans les gènes

La boxe, c'est une affaire de famille chez les Paul. En effet, le frère de Jake, Logan – Youtubeur lui-aussi – s'est fait remarquer cet été en affrontant la star Floyd Mayweather. Sans toutefois le battre.

Jake Paul avait déjà battu Tyron Woodley en août dernier. La décision des juges avait alors été critiquée. L'adversaire de samedi ayant été forfait, Jake Paul a défié Tyron Woodley, histoire de remettre les pendules à l'heure.

C'est le cinquième succès en cinq combats chez les pros pour créateur de contenu. Paul veut désormais viser encore plus haut et défier un combattant au palmarès beaucoup plus étoffé. (jah)