en partie ensoleillé-5°
DE | FR
burger
Suisse
International

Cette bourde de Cyril Hanouna sur Crans-Montana indigne

Vidéo: watson

Cette bourde de Cyril Hanouna sur Crans-Montana indigne

L'animateur a créé le malaise lundi lors d'un duplex avec l'ami d'une victime. La séquence a fait vivement réagir sur la Toile.
06.01.2026, 14:0906.01.2026, 14:15

La tragédie du Nouvel An à Crans-Montana a attiré l'attention des médias du monde entier. L'événement fait notamment les gros titres en France d'où sont originaires les propriétaires du bar théâtre du drame, ainsi que plusieurs victimes.

Cyril Hanouna et son équipe de l'émission «Tout beau, tout n9uf», sur W9, se sont également penchés sur le sujet. Lundi soir, l'animateur a reçu sur son plateau la maman de Dany, un adolescent qui a perdu plusieurs amis dans l'incendie.

Une astuce aurait permis aux mineurs d'entrer sans contrôle

Avec les chroniqueurs, ils ont évoqué les faits et les différentes hypothèses qui ont pu mener à la tragédie. Visiblement très impactée, l'invitée en a notamment profité pour appeler à l'interdiction «des feux de Bengale» en Europe.

«Il ne faut pas attendre un drame aussi grand pour réagir»

Une confusion embarrassante

Mais une séquence de l'émission a fait particulièrement réagir, lorsque Cyril Hanouna s'est entretenu en duplex avec le jeune Dany. En interrogeant l'adolescent sur la nuit du drame, le présentateur s'est en effet trompé à plusieurs reprises, confondant le prénom de son interlocuteur avec celui de son ami décédé dans l'incendie.

«Aujourd'hui, tu te sens comment, Tristan?», a notamment lancé l'animateur à Dany. Une méprise qui a sidéré celui qui accompagnait le jeune homme, qui, après un silence embarrassant, a juste lâché un:

«Oh, putain»

Faute de correction, Hanouna a poursuivi son interview sans s'apercevoir de sa bourde, la répétant même un peu plus tard. «Merci Tristan d'avoir été avec nous», a-t-il glissé. Ce qui a fini de froisser l'ami de l'adolescent, qui a quitté le cadre sans laisser l'animateur terminer sa phrase.

Le patron d'un bar de Crans-Montana raconte: «Ils ne se mélangeaient pas»

«Il s'appelle Dany mon fils», finira par le corriger la maman.

«Tristan c'est celui qui est décédé»

«Honte» et «manque de respect»

Si Cyril Hanouna a expliqué être «abasourdi par cette affaire», de nombreux internautes se sont indignés de son erreur. «Une honte», ont dénoncé certains, un «manque de respect», ont fustigé d'autres.

Des Twittos sont même allés plus loin, appelant l'Arcom (réd: Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) à fermer tout bonnement la chaîne.

«Comment accepter de paraître dans cette émission de télé poubelle après un drame pareil? Dany et Tristan, 2 prénoms bien distincts, bien sûr qu'il le fait exprès, c'est lamentable»

(jzs)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Thèmes
-«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Sans cela, le marché du travail suisse s'effondrerait»
La Suisse acceptera, ou non, les nouveaux accords bilatéraux avec l'UE dans les prochaines années. Face aux voix critiques, un spécialiste de l'emploi et de l'économie explique en quoi les Bilatérales III sont essentielles.
Dans le débat sur les nouveaux accords avec l'UE, les Bilatérales III, ce sont surtout les représentants économiques critiques qui se sont exprimés. Mais un partisan prend désormais la parole: Andreas Eichenberger, propriétaire d'une entreprise d’intérim et président de Swissstaffing, le syndicat patronal des prestataires de services en personnel. Il explique pourquoi, selon lui, la Suisse dépend absolument de la libre circulation des personnes.
L’article