La cargaison de chocolat que Yann Sommer fait livrer à son coéquipier du Bayern Munich.

Sommer tient parole et envoie 700 kilos de chocolat à un coéquipier

Yann Sommer avait promis de récompenser Matthijs de Ligt après son sauvetage sur la ligne en Ligue des champions. C'est fait.

Team watson Suivez-moi

Yann Sommer ne s'est pas débiné. Le gardien du Bayern Munich a fait livrer 700 kg de chocolat suisse à son partenaire Matthijs de Ligt, auteur d'un sauvetage héroïque lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG (2-0).

Sommer avait commis une bourde en dégageant mollement dans l'axe à la 38e minute. Seul face au but vide, le Parisien Vitinha avait adressé une frappe guère plus énergique, repoussée sur sa ligne par le défenseur Matthijs de Ligt. Cette énorme occasion aurait pu permettre au PSG d’ouvrir le score et, peut-être, de changer le cours de la confrontation (3-0 au total).

Le sauvetage en vidéo Vidéo: YouTube/UEFA

«Je ne remercierai jamais assez Matthijs, avait déclaré Sommer après le match. La façon dont il m’a sauvé était exceptionnelle… Pour le féliciter, je vais lui faire livrer un camion rempli de chocolat suisse.»

Ce mardi 14 mars, la presse bavaroise a confirmé qu'une fourgonnette remplie de chocolat est bien arrivée au centre d’entraînement du Bayern. Elle est finalement repartie vers les locaux d’une association caritative allemande, la Münchner Tafel (l’équivalent des Restos du cœur).

«Nous ne savions pas exactement ce qu’il y avait dedans, uniquement que cela venait du Bayern, a révélé Steffen Horak, membre de l’association, au journal Merkur. Le chocolat fait partie de notre distribution quotidienne à nos 28 bénéficiaires, qui ne vont pas en manquer.»