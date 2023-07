Elle va représenter la Suisse aux Mondiaux dans un sport improbable

C'est quoi exactement, le rope-skipping?

Le rope-skipping (traduction littérale en anglais de «saut à la corde») est un sport où il s'agit de réaliser différentes figures en sautant par-dessus une corde (épreuve de freestyle) ou alors faire le plus de sauts dans un temps défini (épreuve de vitesse). Pour les disciplines freestyle, on utilise des cordes en caoutchouc. Pour les disciplines de vitesse, on saute avec un câble métallique. Lors des compétitions, la catégorie freestyle se concentre sur des sauts avec des niveaux de difficulté, la variation et le spectacle. Les concurrents doivent sauter en rythme sur une musique. Le rope-skipping permet notamment d'améliorer la force, la vitesse, l'endurance et la coordination.