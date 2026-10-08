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Accident

Un jeune fait une chute mortelle d'un balcon à Bienne

Un jeune de 23 ans est mort en tombant d'un balcon à Bienne

Un tragique accident a eu lieu ce mardi à Bienne. Arrivés sur place, les secours n'ont pas pu sauver la victime.
08.10.2026, 07:4708.10.2026, 07:47

Un homme de 23 ans est décédé mardi à Bienne après être tombé d'un balcon. D'après les premières conclusions de l'enquête, il s'agit d'un accident.

La police cantonale de Berne a été informée mardi peu après 10h25 d'une chute depuis un «étage élevé» d'un immeuble d'habitation dans le quartier de Mâche, a-t-elle indiqué mercredi. Bien que des passants et les secours aient immédiatement prodigué les premiers soins, le Suisse âgé de 23 ans est décédé sur les lieux de l'accident.

Divers services spécialisés de la police cantonale de Berne, l’équipe Care du canton de Berne ainsi que l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne sont intervenus sur place. Le parquet du Jura-Seeland bernois mène l’enquête. (sda/ats/hun)

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