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Une Suissesse de 19 ans se noie au Nicaragua

Une Suissesse de 19 ans se noie au Nicaragua

Trois femmes sont mortes dans un véhicule emporté par une rivière en crue, selon les autorités nicaraguayennes. Le DFAE n’avait pas confirmé l’information samedi matin.
10.10.2026, 14:0510.10.2026, 14:05
FILE - The Nicaraguan flag flies during a protest against the government of President Daniel Ortega, Aug. 3, 2019, in Managua, Nicaragua. (AP Photo/Alfredo Zuniga, File) Nicaragua Torture Victim Depor ...
Selon les autorités locales, une Suissesse de 19 ans et deux autres femmes se sont noyées au Nicaragua.Keystone

Une Suissesse de 19 ans a perdu la vie dans un accident au Nicaragua. Elle s'est noyée avec deux autres femmes lorsque leur véhicule a été emporté alors qu'il traversait une rivière en crue.

La coprésidente nicaraguayenne Rosario Murillo l'a annoncé vendredi dans une déclaration gouvernementale diffusée par la chaîne publique Canal 4. Interrogé par l'agence Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé le décès d'une ressortissante suisse à la suite d'un accident au Nicaragua.

L'accident s'est produit tôt dans la matinée dans le département de Chinandega, dans le nord-ouest du pays, selon Mme Murillo. Outre la Suissesse de 19 ans, une Française de 24 ans et une employée nicaraguayenne d'un hôtel, âgée de 19 ans, ont perdu la vie.

Plusieurs médias nicaraguayens indiquent toutefois que la ressortissante suisse était âgée de 20 ans. Invoquant la protection des données et de la personnalité, le DFAE n'a pas fourni d'autres précisions à Keystone-ATS.

A bord d'un pick-up

Le groupe circulait à bord d'un pick-up et tentait de traverser une rivière fortement gonflée par de violentes pluies. Le courant a emporté le véhicule.

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Rosario Murillo a exprimé la solidarité et les condoléances officielles du gouvernement aux familles des victimes. Elle a appelé à respecter strictement les alertes météorologiques pendant la saison des pluies et annoncé que les autorités et l'institut du tourisme allaient renforcer les mesures de prévention et les avertissements destinés aux hôtels. (dal/ats)

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