beau temps12°
DE | FR
burger
International
Santé

Daniel Ortega accuse Donald Trump de «déséquilibre mental»

Daniel Ortega accuse Donald Trump de «déséquilibre mental».
Daniel Ortega attaque Donald Trump sur la guerre en Iran.Image: montage watson

Le président du Nicaragua accuse Donald Trump de «déséquilibre mental»

Le président nicaraguayen Daniel Ortega accuse Donald Trump de «déséquilibre mental» après la guerre en Iran, ravivant les tensions entre Managua et Washington.
21.04.2026, 11:2621.04.2026, 12:36

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a accusé son homologue américain Donald Trump d'être atteint de «déséquilibre mental» pour avoir lancé une guerre contre l’Iran, qui a bouleversé le Moyen-Orient et l’économie mondiale.

L'ancien guérillero d'extrême gauche, dont le gouvernement est accusé de dérives autoritaires par Washington et de nombreuses organisations internationales, avait jusque-là adopté un ton mesuré à l'égard du locataire de la Maison Blanche après l'offensive déclenchée le 28 février.

Ortega, lors d’une cérémonie à Managua, retransmise lundi par les médias d’Etat a lancé:

«La guerre menée de cette manière par le président américain est typique de quelqu’un qui a perdu la raison et pense pouvoir commettre n'importe quel acte, n’importe quelle cruauté.»

«C’est un problème, disons-le, de déséquilibre mental. Comme on dit ici, il n’a pas toute sa tête», a ajouté le dirigeant latino-américain, qui a aussi critiqué Donald Trump pour avoir publié sur sa plateforme Truth Social une image le représentant en Jésus-Christ.

Voici les meilleurs mèmes après le scandale du «Trump-Jésus»

Le président nicaraguayen a fustigé:

«Il a publié une image où il est habillé en Christ et accomplit des guérisons. Combien en a-t-il réellement guéris? Le peuple américain et les peuples du monde lui demanderont des comptes pour savoir combien il en a tués.»

Ex-guerriero

Ortega est un ancien chef de la guérilla sandiniste qui a renversé la dictature au Nicaragua en 1979, cet allié de l'Union soviétique et de Cuba à l'époque de la Guerre froide est revenu au pouvoir, en 2007, après des élections contestées par la communauté internationale.

Dans son discours, Ortega, qui dirige le pays avec son épouse Rosa Murillo, a également dénoncé les récentes sanctions américaines à l'encontre de deux de leurs enfants accusés de participer à une mainmise sur le pays. «Ils sont à court de personnes à sanctionner», a-t-il ironisé.

Dimanche dernier, des membres de la communauté nicaraguayenne au Costa Rica et aux Etats-Unis ont réclamé justice à l’occasion du huitième anniversaire de la répression d'une manifestation qui avait fait plus de 300 morts à Managua.

Sous le gouvernement Ortega, des centaines de milliers de Nicaraguayens ont été contraints à l'exil, parmi lesquels des responsables politiques, intellectuels, religieux, étudiants, leaders sociaux et journalistes. (jah/ afp)

L'actu internationale jour et nuit
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
Trump dégaine son arme pétrolière
1
Trump dégaine son arme pétrolière
de Niklaus Vontobel
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
de Alexandre Cudré
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
Thèmes
Etats-Unis: un homme tue huit enfants dont sept sont les siens
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une inhumation intime pour Nathalie Baye
Les obsèques de Nathalie Baye se tiendront vendredi à Paris, lors d’une cérémonie à l’église Saint-Sulpice suivie d’une inhumation dans la plus stricte intimité.
Les obsèques de l'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, auront lieu vendredi à 10h à l'église Saint-Sulpice à Paris, avant son inhumation «dans la stricte intimité», a annoncé lundi sa famille à l'AFP.
L’article