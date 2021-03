A la suite d’autres pays européens, la Suisse va interdire «la dissimulation du visage» dans ses rues. Contrairement à d’autres pays européens, la Suisse ne compte quasiment pas de femmes musulmanes entièrement couvertes dans ses rues.

L’histoire retiendra que, dimanche 7 mars, sans crainte du paradoxe provoqué par la pandémie, des citoyens suisses masqués se sont rendus dans les urnes pour interdire à une courte majorité (51,2%) «tout dispositif visant à cacher son visage». La Constitution helvétique sera donc modifiée pour inclure un article interdisant le port du voile intégral.

La Suisse rejoint ceux des pays européens qui avaient déjà prohibé officiellement le port du niqab ou de la burqa dans l’espace public – la France en tête, depuis 2010. Sans que l’on saisisse très bien l’utilité de cette nouvelle loi, car seule une trentaine de femmes ont recours dans le pays à ces artifices vestimentaires symboliques de l'islam rigoriste.

«La question n’aurait pas dû être posée dans les urnes, estime l’islamologue Stéphane Lathion. Il n’y a qu’une poignée de femmes portant le voile intégral dans le pays. En majorité ce sont des converties qui le font souvent par provocation intellectuelle, ou parce qu’elles sont en rupture de ban. Cette votation était, pour ceux que la présence musulmane dérange, un prétexte pour jeter de l'huile sur le feu. Pas besoin de toucher à la Constitution: la législation actuelle permet déjà de régler les abus au niveau local.»

«On a mis en scène de la politique spectacle, et malheureusement, les électeurs sont tombés dans le panneau», a déclaré la conseillère nationale verte vaudoise Léonore Porchet sur «RTS Info». Au PS, qui s'opposait également à ce texte jugé absurde, on souligne que le résultat n'a pas grande signification politique.

Alliance contre-nature