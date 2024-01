Voici les communes où vivent le plus de chiens en Suisse

Plus d'un demi-million de chiens habitent actuellement en Suisse. Voici comment ils sont répartis et quels sont les noms les plus répandus.

Plus de «Suisse»

Tout comme leurs amis humains, les chiens habitant en Suisse sont de plus en plus nombreux. A la fin de l'année 2023, on en comptait très exactement 559 330, soit près de 5500 de plus qu'en décembre 2022. Il s'agit du deuxième animal de compagnie de plus populaire dans notre pays après le chat, dont l'effectif est estimé à quelque 1,8 million d'exemplaires. Les détenteurs sont, eux, 458 454.

Ces chiffres, publiés ce lundi, proviennent de la banque de données nationale pour l'identification des chiens. Comme chaque chien vivant en Suisse doit y être enregistré, ils restituent une image très proche de la réalité. Et permettent également de voir dans quelles communes on compte le plus d'exemplaires.

En termes absolus, ce sont évidemment les grandes villes qui affichent les valeurs les plus élevées. Plus de 10 000 chiens habitent à Genève, 9904 à Zurich et 6064 à Lausanne. Pour comparer les communes entre elles, il est donc plus intéressant de considérer le nombre de chiens pour 100 habitants.

Ainsi, on découvre que la commune la plus canine de Suisse est Treytorrens: dans ce village vaudois, on compte 87,7 chiens pour 100 habitants: leur nombre équivaut presque à celui des résidents. Schelten (BE) et Soubey (JU) complètent le podium, avec 76,9 et 54,2 exemplaires pour 100 habitats, respectivement. A Genève, ce chiffre n'est que de 5,1, de 2,3 à Zurich.

Cinq bergers de la Maremme

Concernant les races, la plupart des chiens habitant en Suisse n'en ont aucune: 131 628 d'entre eux sont, en effet, des croisés, soit 23,5% du total. Les races les plus répandues sont les suivantes:

Chihuahua (28 331 exemplaires) Labrador (25369) Yorkshire Terrier (17 639) Bouledogue français (16 329) Border Collie (14 775)

La distribution spatiale des races permet en outre de révéler quelques détails intéressants. A Saubraz (VD), le teckel nain est la race la plus populaire, alors qu'à Trey (VD), les habitants semblent avoir une prédilection pour le cocker anglais. La commune valaisanne d'Ergisch compte cinq bergers de la Maremme et des Abruzzes, soit 18% du total. Il est destiné à la garde des troupeaux de moutons.

Dans l'écrasante majorité des cas, toutefois, ce sont bien les croisés qui dominent: ils représentent la race la plus répandue dans près de 2000 communes sur 2131.

Beaucoup de Luna

Les chiffres permettent également de découvrir quels sont les noms les plus donnés. Pour les femelles, Luna domine le classement, suivi par Nala et Kira. Chez les mâles, ce sont des noms à consonance anglophone qui ont la cote: Rocky, Lucky et Max. Les Top cinq sont les suivants:

Mâles:

Rocky (3252) Lucky (2467) Max (1884) Leo (1703) Jack (1690)

Femelles:



Luna (7320) Mala (3164) Kira (3159) Bella (2572) Mia (2272)

Les noms les plus populaires révèlent également quelques spécificités linguistiques: à Morat (FR), on recense par exemple cinq Filou, alors que cinq Milou se trouvent à Courroux (JU).